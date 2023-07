NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

Temptation Island

Parla Filippo Bisciglia

Pochi giorni fa su Canale 5 è partita la nuova edizione di Temptation Island, come sempre condotta da Filippo Bisciglia, che si è già rivelata essere un enorme successo. Questa sera nel mentre andrà in onda la seconda puntata del reality, durante la quale non mancheranno i colpi di scena. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore proprio Filippo ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv, durante la quale ha parlato proprio di Temptation. Nel corso della chiacchierata il conduttore ha rivelato anche diversi retroscena, raccontando cosa ha imparato da Maria De Filippi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Quando racconto le cose ci metto il cuore. Una cosa che vi svelo è che quando faccio voice over, dove non sono inquadrato e sentite solo la mia voce, io in quel momento per rendere ancora più coinvolgente il mio racconto, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione arriva di più. D’altronde imparo e rubo dalla migliore (Maria De Filippi ndr) e quindi sono avvantaggiato”.

Ma non è finita qui. Filippo Bisciglia ha anche parlato del cast di quest’anno, per poi rivelare alcune anticipazioni su Temptation Island. Il conduttore infatti ha svelato che nelle prossime puntate accadrà qualcosa che non era mai accaduto prima d’ora:

“A me è piaciuto tanto il cast di quest’anno perché ci sono coppie provenienti da tutta Italia con storie molto diverse tra loro. Sicuramente merito è di tutta la squadra, delle persone che si occupano del cast. Non posso anticipare nulla ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima”.

Ma cosa accadrà dunque nel corso delle prossime puntate di Temptation Island? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo a Filippo Bisciglia e a tutta la squadra del programma.