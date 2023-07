Niente da fare per Simona Branchetti: la giornalista di Morning News sbaglia ancora il nome di Filippo Bisciglia

NEWS

Debora Parigi | 3 Luglio 2023

Ancora una volta nome sbagliato per Filippo Bisciglia

Questa sera, sua Canale 5 in prima serata, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Alla conduzione c’è l’amatissimo Filippo Bisciglia che ci mostrerà come andrà il falò di confronto anticipato tra Isabella e Manu. Poi ci sarà spazio per le altre coppie e, da alcune anticipazioni viste, un’altra fidanzata chiederà un falò di confronto anticipato.

E come ogni lunedì, di Temptation Island si parla anche a Morning News, il programma di Canale 5 che va in onda ogni mattina per il periodo estivo al posto di Mattino 5. Ecco che oggi la giornalista Simona Branchetti ha fatto una gaffe sbagliando il nome del conduttore. Invece di “Bisciglia” lo ha chiamato “Bisceglia”.

Settimana scorsa l’ha chiamato Federico, oggi Bisceglia e il prossimo lunedì? 😭 pic.twitter.com/TAaVaRqdRw — trashtvstellare (@tvstellare) July 3, 2023

Ma non è la prima volta che sbaglia il nome di Filippo Bisciglia. La scorsa settimana, proprio per anticipare la prima puntata del docu-reality, la giornalista lo ha chiamato Federico. E così sul web fanno dell’ironia chiedendosi come lo chiamerà la prossima settimana.

Come invece abbiamo visto proprio nel corso della prima puntata, Bisciglia ha anche avuto un soprannome sul quale poi ha fatto dell’ironia. Uno dei protagonisti di Temptation Island, Manuel fidanzato di Francesca, durante il falò lo ha chiamato più volte con l’abbreviativo “Fil”. Il conduttore, quindi, ci ha fatto dell’ironia quando alla fine della puntata ha messo un post per salutare i follower che avevano seguito e ha scritto: “Buonanotte da Fil”. Subito tanti commenti son partiti di grande divertimento.