Chi è Filippo Melloni Padre Natura di Ciao Darwin 8? Instagram

Ecco tutte le news e curiosità sul Padre Natura di Ciao Darwin 8. Scopriamo e conosciamo meglio chi è Filippo Melloni. Partiamo dall’età e altezza, per passare poi alla vita privata e dove seguire Instagram e social.

Chi è Filippo Melloni

Nome e Cognome: Filippo Melloni

Data di nascita: 15 settembre 1995

Luogo di nascita: Cento (Ferrara)

Età: 26 anni

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: modello e istruttore

Fidanzata: Filippo è fidanzato

Figli: Filippo non ha figli

Tatuaggi: Filippo non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @filippomelloni

Filippo Melloni età, altezza e biografia

Non solo Madre Natura, a Ciao Darwin nel corso dell’ottava edizione abbiamo conosciuto anche Padre Natura. Si tratta di Filippo Melloni. Ma cosa conosciamo a proposito della sua biografia? Il modello è nato a Cento (Ferrara) il 15 settembre 1995, sotto il segno della Vergine. L’età corrisponde dunque a 26 anni.

Tra le altre informazioni che sappiamo c’è l’altezza. Il bel Padre Natura è alto 1 metro e 80 centimetri, mentre non sappiamo nulla circa il peso. Tra le tante curiosità pare abbia un fratello.

Originario dell’Emilia Romagna, è uno studente di Medicina e fa il modello. È anche molto appassionato di sport, tanto che è un istruttore di calisthenics e street workout. La sua bellezza l’ha aiutato ad essere apprezzatissimo anche sui social, tanto da diventare una star tra gli influencer.

Negli anni è stato ospite di vari eventi importanti. Tra i tanti, nel 2019 ha presenziato alla Mostra del Cinema di Venezia, mentre nel 2020 l’evento di Gabriele Pasini al Pitti Immagine Uomo e sempre in ambito del medesimo evento dello spazio Lotto.

Amato non solo in Italia, pare che Filippo Melloni abbia conquistato anche il pubblico spagnolo. In una rivista locale infatti è stato definito “sexy medico”. E come dargli torto!

Vita privata: fidanzata

Cosa conosciamo a proposito della vita privata di Filippo Melloni, Padre Natura di Ciao Darwin 8? Purtroppo non ci sono grandi informazioni su di lui.

Il ragazzo, infatti, è piuttosto riservato e difficilmente condivide la sua vita lontana dai riflettori sui social. Da quello che abbiamo visto, però, tramite i social, è che Filippo avrebbe una fidanzata di nome Chiara. La coppia sembra essere davvero molto affiatata.

Chi è il Padre Natura di Ciao Darwin 8

Stasera assisteremo alla puntata di Ciao Darwin 8 (in replica), trasmissione amatissima del venerdì sera di Canale 5. Dopo varie categorie questa sera vedremo la sfida TV VS Web. Già alcune settimane fa era stata annunciata la presenza di un appuntamento di questo tipo e le aspettative anche stavolta sono altissime. A capitanare le due squadre ci saranno rispettivamente Paola Perego contro il duo Il Pancio ed Enzuccio.

Tanti i personaggi dunque del piccolo schermo e del mondo virtuale che verranno coinvolti. Ma non è tutto, perché oggi ci sarà una novità importantissima.

Se nelle precedenti puntate abbiamo visto modelle meravigliose ricoprire i panni di Madre Natura, questa sera ci sarà una sorpresa.

Per la gioia del pubblico femminile, e non solo, avremo il piacere di vedere a Ciao Darwin 8, Padre Natura, incarnato perfettamente dall’italiano Filippo Melloni. Ad anticipare questa notizia, a suo tempo, il sito web di Super Guida TV.

Intanto ecco dove potete seguire Filippo Melloni, Padre Natura di Ciao Darwin 8, su Instagram…

Dove seguire Filippo Melloni: Instagram e social

Scoperto dunque chi è Padre Natura, possiamo darvi altre informazioni che lo riguardano.

Già piuttosto acclamato sui social, Filippo Melloni, Padre Natura, potete seguirlo tramite il suo account ufficiale di Instagram, dove conta circa oltre 268 mila follower.

Con la sua bellezza ha conquistato gli utenti del web, registrando una valanga di like e commenti ad ogni foto condivisa. Probabilmente dopo stasera il suo profilo sarà invaso da ulteriori ammiratrici che vorranno scoprire qualcosa in più sul misterioso modello.

Tante le immagini postate su Instagram che hanno attirato l’attenzione dei fan. Filippo Melloni è dotato di un fisico scolpito, capelli castani, barba lunga e uno sguardo da far girare la testa. Insomma le telespettatrici di Ciao Darwin 8 possono ritenersi davvero fortunate.

Ora che conosciamo chi è Padre Natura, non ci resta che attendere Filippo Melloni questa sera su Canale 5 con una nuova puntata di Ciao Darwin. Appuntamento fissato per le 21:30.

Novella 2000 © riproduzione riservata.