Ecco tutte le informazioni a disposizione su una delle coppie più famose del web. Parliamo del duo comico formato da Pancio ed Enzuccio. Ma chi sono? Qui di seguito alcune informazioni come età, il vero nome, YouTube e il profilo Instagram dove seguirli.

Chi sono Pancio ed Enzuccio

Nome e Cognome: Andrea Panciroli ed Enzo Biasi

Data di nascita: 23 ottobre 1985 e 1993 (non conosciamo la data di nascita completa di Enzo)

Luogo di nascita: Gioia Tauro e Taranto

Età: 35 e 28 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: youtuber e comici

Moglie: Andrea è sposato con Serena

Figli: Andrea ha una figlia di nome Mia

Tatuaggi: Hanno dei tatuaggi

Profilo Instagram: @ilpancioenzuccio

Pancio ed Enzuccio età, biografia e vero nome

Partiamo per ordine. Registrato all’anagrafe come Andrea Panciroli, suo vero nome, è meglio conosciuto come il Pancio.

Nato a Gioia Tauro il 23 ottobre 1985, ha 35 anni e ora vive a Reggio Emilia. Dall’età di 16 anni ha iniziato a lavorare in un bar, poi un bel giorno ha deciso di cominciare a fare dei video, riproponendo delle parodie che hanno riscosso un successo enorme.

Passiamo ora ad Enzuccio, nome d’arte di Enzo Biasi. E’ nato a Taranto nel 1993 e ha 28 anni. Ora vive a Carpi. Commesso in un supermercato ha cominciato a registrare dei video per puro caso, fino a diventare una star del web.

Vita privata

Della vita privata di Pancio sappiamo che è impegnato con Serena Giorgetti e hanno una figlia di nome Mia, nata nel 2014.

E di Enzuccio invece che informazioni abbiamo? Di lui non sappiamo tantissimo, se non che ha avuto una relazione con una fidanzata di nome Chiara, con cui non sappiamo però se è ancora impegnato.

Carriera

E’ del tutto casuale il loro coinvolgimento nel mondo del web. Sia Pancio che Enzuccio si sono trovati per caso e pura passione a registrare dei video caricati poi sul portale di YouTube.

Da parodie e racconti di vita quotidiana in chiave piuttosto ironica i due hanno spopolato sul mondo del web diventando star acclamate dai giovanissimi e non solo.

Questo le è valso anche vari riconoscimenti. Per esempio il Pancio ha avuto modo di condurre un programma su Sky che porta il suo nome e nel 2016 ha girato degli spot pubblicitari inseriti durante la messa in onda del Grande Fratello. Di seguito è entrato nel cast del programma Sbandati e recitato in alcuni film.

Enzuccio, invece, non narra soltanto la vita quotidiana di ogni italiano, ma mostra la differenza tra il Nord e Sud e punta su alcuni stereotipi. Ha avuto un grande successo grazie a varie parodie come Riccione dei The Giornalisti o Despacito di Luis Fonsi.

Entrambi condividono i loro video su YouTube e non solo, collaborano e divertono il popolo del Web.

Ciao Darwin 8: ospiti Pancio ed Enzuccio

Siamo in attesa della puntata di Ciao Darwin 8 (in replica), in programma il 2 aprile 2021 alle 21:30 su Canale 5. Come ogni settimana, anche quest’oggi ad affrontarsi ci saranno due categorie ben definite.

Sappiamo infatti, dalle anticipazioni, che a darsi battaglia saranno Tv VS Web, ovvero i personaggi del piccolo schermo contro i fenomeni del web. Ovviamente anche questa sera non potranno mancare due leader speciali, che verranno incarnati dalla conduttrice Paola Perego e dal duo comico Pancio ed Enzuccio.

L’altra sorpresa della puntata è la presenza di Filippo Melloni, nelle vesti di Padre Natura.

Ecco di seguito dove seguirli su Instagram.

Dove seguire Pancio ed Enzuccio: Instagram e social

Star del web è possibile seguire Pancio ed Enzuccio anche attraverso i loro account ufficiali di Instagram. Ne hanno uno in comune dove contano oltre 184 mila utenti e anche singoli.

Quello di Andrea (qui) conta la bellezza di oltre 669 mila follower, mentre quello di Enzo (qui) 621 mila fan.

Con la loro spiccata simpatia e grande inventiva hanno conquistato anche il social network del momento. Quotidianamente i due divertono il pubblico con foto che li ritraggono e video strabilianti che ottengono una valanga di like e visualizzazioni.

Il 2 aprile 2021 il duo comico è pronto a ripetersi grazie alla partecipazione a Ciao Darwin 8. Saranno loro i due esponenti che guideranno la categoria Web. Avranno la meglio? Non ci resta che seguire la nona puntata in onda alle 21:30 su Canale 5.

