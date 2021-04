1 Sangiovanni e Giulia nel Serale di Amici 20

Nella serata di giovedì 1 aprile c’è stata una nuova registrazione del Serale di Amici 20. Questa puntata andrà in onda su Canale 5 sabato 3 aprile alle 21.30 circa. Vi abbiamo già rivelato nel dettaglio le anticipazioni di quanto è successo con tanto di sfide che ci sono state, qual è stata l’eliminazione diretta e chi è andato al ballottaggio. Oggi, però, vi raccontiamo un piccolo aneddoto, decisamente romantico, che riguardo due degli allievi più amati di questa edizione: Sangiovanni e Giulia.

Come saprete, il cantante e la bellerina sono una coppia a tutti gli effetti e in tantissimi li amano non solo come singoli, ma anche insieme. Proprio nell’ultima puntata registrata di Amici 20 Sangiovanni e Giulia si sono resi protagonisti di un fuori onda che farà sciogliere il cuore di tutti, specialmente i loro fan. A rivelare cosa è successo è una persona, su Twitter, che era presente come pubblico alla registrazione del Serale.

Partiamo da ciò che è successo tra la prima e la seconda manche. Durante la pausa pubblicitaria, Sangiovanni e Giulia si sono scambiati un abbraccio molto dolce. Mentre, prima dell’inizio della terza manche c’è stata un’altra pausa pubblicitaria e Giulia era sulla pista, poiché toccava alla sua squadra (Pettinelli-Peparini) gareggiare. A questo punto Sangiovanni, che si trovava nella postazione in alto, ha sceso le scale ed è andato a darle un bacio sulle labbra, facendo impazzire tutto il pubblico in studio. Infine si sono presi per mano e lui ha fatto cenno a lei di andare insieme da una parte. I due, quindi, sono andati dietro le quinte e sono tornati in scena dopo un po’.

Inoltre entrambi hanno ricevuto molti complimenti dai giudici, specialmente la ballerina che ha fatto letteralmente impazzire sia Stefano De Martino che Emanuele Filiberto con la sua esibizione sulle note di “La nuova stella di Broadway” di cesare Cremonini. Proprio con questa esibzione Giulia ha ricevuto una vera e propra standing ovation da parte del pubblico.

Ma le anticipazioni su di loro non finiscono qui…