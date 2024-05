Gossip

Nicolò Figini | 26 Maggio 2024

Sembrerebbe essere giunta al capolinea la storia tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario dopo due anni di amore. Ecco che cosa sappiamo.

La D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati?

I primi rumor sulla relazione tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo erano spuntati nel mese di agosto 2022 e per lungo tempo non ci sono state conferme. I fan hanno cominciato a indagare e lo hanno fatto a lungo, fino a quando i diretti interessati non sono stati beccati in atteggiamenti affettuosi per le strade di Roma.

Più volte negli anni erano uscite fuori delle segnalazioni in merito a una loro crisi e a riportarle, in alcune occasioni, erano stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza:

“Io e Amedeo Venza vi avevamo promesso di approfondire il gossip sulla coppia in crisi. Sono una coppia bellissima e ben assortita. Lei è una ballerina professionista e lui un attore professionista. Possiamo solo darvi le iniziali del nome: D.C. E speriamo di rivederli presto insieme”.

Questi tuttavia, in passato, hanno sempre avuto torto per la gioia di tutti i fan di Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario. Tuttavia in queste ultime ore a Deianira sono cominciate ad arrivare di nuovo delle indiscrezioni in merito alla loro separazione.

Le segnalazioni su Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: hanno rotto?

Un utente ha fatto notare che i due non si fanno più vedere insieme da qualche tempo e la ballerina di Amici è partita in vacanza con amici per il Messico. Per quanto riguarda l’attore, inoltre, pare che di recente in un programma TV avesse lasciato intendere di essere single.

Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero e non possiamo ancora averne la certezza. Solamente i due diretti interessati potranno rivelarci la verità e a noi è concesso solamente di aspettare ulteriori notizie. Per il momento prendiamo tutto ciò che è stato appena riportato con le pinze.