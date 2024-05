Un programma con Amadeus sul NOVE: Fabio Fazio dice sì

Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Maggio 2024

Amadeus

Fabio Fazio ha replicato alla possibilità di condurre un programma con Amadeus dopo il loro trasferimento dalla Rai al NOVE.

Fabio Fazio in un programma con Amadeus sul NOVE?

Fabio Fazio ha ormai traslocato sul NOVE da diversi mesi e in seguito anche Amadeus ha deciso di interrompere il suo rapporto con la Rai per iniziare a lavorare con Discovery alla ricerca di nuove avventure, sperando forse di incontrare la fortuna del collega.

Questo perché Che Tempo Che Fa è un vero e proprio successo, e la dimostrazione sta negli ascolti. Il talk show di Fazio ogni puntata guadagna pubblico e lui stesso ne ha parlato durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, come riporta anche il sito Coming Soon:

“È stata una sorpresa bellissima perché il pubblico ci ha seguito con grande affetto e stima. Questa rete, giovane e in crescita, ha dimostrato di essere contemporanea. Si respirano entusiasmo, vitalità e una sana leggerezza, ne siamo stati piacevolmente contagiati”.

In seguito Fabio Fazio ha risposto anche a una domanda in merito al suo futuro lavorativo. Per i prossimi tre anni infatti è legato contrattualmente a Discovery e quindi ci si chiede se coglierà l’occasione per condurre una trasmissione nuova insieme ad Amadeus:

“Ci siamo sentiti, ma bisogna rispettare e onorare il suo contratto in corso con la Rai. Siamo solo all’inizio: io ho altre tre anni davanti, lui quattro. E ripeto l’entusiasmo c’è”.

Fabio Fazio non ha quindi chiuso del tutto la porta a tale possibilità anche se è rimasto al momento molto vago. Forse è giusto così, considerando anche il fatto che Amadeus approderà sulla rete solo a partire da questo autunno e non sappiamo ancora quali programmi andrà a condurre.

Per il momento risulta ancora tutto molto incerto. Da un po’ di tempo si parla della possibilità di vederlo al timone di X Factor nel 2026, ma staremo a vedere che cosa accadrà.