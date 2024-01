Incidente al GF per Fiordaliso! Beatrice la ferisce con una forbice mentre le taglia i capelli (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 27 Gennaio 2024

Grande Fratello

Da un po’ di tempo Beatrice Luzzi si diletta come parrucchiera dentro la Casa del Grande Fratello e taglia i capelli a chiunque lo voglia. Con Fiordaliso, però, c’è stato un piccolo incidente con le forbici. Ecco cosa è successo.

Il taglio con “ferimento” di Beatrice Luzzi a Fiordaliso

Beatrice “passione parrucchiera” (proprio come le Barbie) è quella che vediamo da un po’ di tempo dentro la Casa del Grande Fratello. L’attrice, infatti, si è messa a disposizione nel tagliare i capelli a chiunque lo desideri. Ovviamente non si parla di tagli troppo complicati o comunque particolari. Lei va a risistemare la lunghezza dei capelli.

Abbiamo visto poco tempo fa che lo ha fatto con Vittorio (andando pure a notare un paio di capelli bianchi tra i suoi folti riccioli). E oggi lo ha fatto con Fiordaliso. Alla cantante ha tagliato leggermente il suo caschetto, andando quindi a pareggiare la lunghezza avvenuta in questi mesi di permanenza in Casa.

Ma qualcosa è andato storto. Nel tagliare accuratamente una ciocca, Beatrice Luzzi deve aver punto o leggermente ferito il collo di Fiordaliso. E infatti lei ha fatto un piccolo urlo dicendo di essere stata ferita. Con loro c’erano anche Sergio e Stefano.

Niente di grave ovviamente. Anzi, la reazione è stata esagerata proprio di proposito, voluta. Fiordaliso ha voluto fare questa scenetta per ridere. E infatti tutti sono scoppiati in una grossa risata. In realtà non è nemmeno così chiaro se davvero Beatrice l’abbia leggermente punta oppure no. E quindi la scenetta sia stata fatta tutta proprio per ironia. Sembra che ci sia stato un piccolo graffio da nulla.

Comunque, possiamo dire che in questa scena “nessuna Fiordaliso è stata maltrattata”. Le persone coinvolte stanno tutte bene.