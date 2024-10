Che gran bella notizia! Ieri Olivia Testa, figlia acquisita di Fiorello, si è sposata con Ansperto Radice Fossati Confalonieri. Proprio lo showman oltre ad accompagnare la figlia acquisita durante la cerimonia, ha dato spettacolo con alcune esibizioni nel corso della festa.

Fiorello show al matrimonio della figlia Olivia

È tempo di festeggiare per Rosario Fiorello e la sua famiglia! Ieri infatti Olivia Testa, figlia di Susanna Biondo (moglie del conduttore) si è sposata con Ansperto Radice Fossati Confalonieri, discendente della nobile famiglia milanese. Lo showman ha sempre considerato Olivia sua figlia, sebbene il suo papà biologico sia Edoardo Testa.

La cerimonia si è tenuta a Venezia, dove Olivia e Ansperto si sono detti ufficialmente “Sì”, prima di dare il benvenuto al loro primo figlio. Se ve lo foste persi, infatti, Olivia è in dolce attesa.

Nei vari video e foto che circolano sul web, si vede Fiorello visibilmente commosso per questo grande giorno. È stato lui ad accompagnare la figlia acquisita all’altare (insieme al papà Edoardo Testa); prima di intrattenere il pubblico.

La festa di matrimonio di Olivia

Come detto è stata la splendida cornice del Canale Grande a Venezia, la location scelta da Olivia Testa e Ansperto Radice Fossati Confalonieri per il loro matrimonio. Se le immagini del matrimonio hanno emozionato tutti, anche alla visione di un Fiorello particolarmente commosso, c’è stato anche il post cerimonia che non è da meno.

Al termine del rito civile, gli sposi insieme agli invitati si sono divertiti a festeggiare la splendida giornata in una location splendida. Ovviamente nel corso dell’evento, non è mancato Fiorello che da vero showman ha regalato spettacolo. Durante la giornata, come testimoniato da alcuni video, l’artista ha cantato Il Mondo di Johnny Dorelli e Non sarà un’avventura di Lucio Battisti.

L’ultimo brano è arrivato al momento del taglio della torta, come mostrato da queste immagini sottostanti. Un vero e proprio karaoke quello improvvisato da Fiorello, che ha coinvolto tutti i presenti.

Congratulazioni ai neo sposi per questo importante traguardo, in attesa di vederli genitori! E su Fiorello, che possiamo dire ancora? Semplicemente straordinario!