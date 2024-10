In puntata quest’oggi a Verissimo, Silvia Toffanin ha cantato Rossetto e caffè con Sal Da Vinci, ospite in studio

Oggi pomeriggio a Verissimo ospite anche Sal Da Vinci! Il cantante dopo un’intensa intervista ha cantato Rossetto e caffè, amatissimo brano che ha spopolato sui social. E anche Silvia Toffanin non ha saputo resistere e ha canticchiato il pezzo con il suo ospite.

Silvia Toffanin canta Rossetto e caffè

Pomeriggio di grandi ospiti quest’oggi a Verissimo. Nella trasmissione di Silvia Toffanin è intervenuto anche Sal Da Vinci, uno dei cantanti neomelodici più amati. L’artista è diventato ancor più popolare grazie a uno dei suoi brani più recenti dal titolo, Rossetto e caffè.

La canzone ha spopolato persino sui social, tanto da diventare uno dei tormentoni su TikTok e non solo. Cantata e ascoltata, solo su Spotify ha superato quota 19 milioni di ascolti. E proprio oggi a Verissimo da Silvia Toffanin, Sal Da Vinci ha avuto modo di cantarla di nuovo davanti al pubblico di Canale 5, dopo l’ospitata e il duetto con Sabrina Ferilli a Tú Sí Que Vales.

Sal Da Vinci ha confidato che non si sarebbe mai aspettato un successo di questo tipo per una canzone come Rossetto e caffè e, per quanto inaspettato, comunque è molto felice di questo. Quando poi Silvia Toffanin gli ha dato modo di esibirsi sul palco di Verissimo, tutti (sia in studio che da casa) hanno cantato a squarciagola il tanto apprezzato brano.

E pensate: anche Silvia Toffanin non è riuscita a resistere alla melodia del pezzo e si è lasciata trasportare dalla musica. In questi video estrapolati dalla diretta di Canale 5 su Mediaset Infinity, possiamo vedere che le telecamere di Verissimo hanno pizzicato la conduttrice canticchiare il tormentone del momento.

Silvia Toffanin canta Rossetto e caffè #Verissimo pic.twitter.com/859U3zLfpC — Novella2000 Archive (@disagio_tv) October 13, 2024

Sui social chiaramente il pubblico non ha potuto che notare questo dettaglio e in moltissimi si sono sentiti rappresentati dall’entusiasmo di Silvia Toffanin.