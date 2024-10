L’inizio della settimana ci fornisce tutte quelle che sono le nuove anticipazioni di Endless Love di lunedì 14 ottobre: ecco la trama.

Anticipazioni Endless Love 14 ottobre

Quando si pensa che tutto stia andando nel verso giusto, la trama di Endless Love prende una piega davvero inaspettata, a dimostrarlo anche l’ultimo episodio di sabato.

Qui a seguire vi forniamo nel dettaglio le anticipazioni di lunedì 14 ottobre:

Kemal giura amore eterno a Nihan. Lei però è spaventata da Emir e da quello che potrebbe fare alla piccola Deniz, viste anche le recenti situazioni che si sono create.

Nel mentre Leyla riesce a prendere il ciuccio di Deniz. Un mezzo che serve senza dubbio a Kemal per fare poi la prova del DNA.

Il piano però non sembra andare come previsto, dato che Asu fa il doppio gioco per aiutare suo fratello Emir.

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Ora che conosciamo per bene le anticipazioni di Endless Love di lunedì 14 ottobre e quella che è dunque la sua trama, passiamo ad altro.

La serie TV quando va in onda? Endless Love ha i seguenti orari in settimana:

Alle ore 14:10 è in onda dal lunedì al venerdì.

al Orario fissato alle 21:30 il giovedì, con un doppio appuntamento dopo la puntata del pomeriggio.

il con un doppio appuntamento dopo la puntata del pomeriggio. Per finire sabato dalle 14:45 un altro episodio.

Invece sappiamo anche quanti episodi ha la serie TV? Divisa in due stagioni, conta 35 e 39 episodi in due stagioni.

C’è da precisare che in Italia con episodi di durata più breve, abbiamo visto molte più puntate e ora stia assistendo alla seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine concludiamo queste nostre anticipazioni di Endless Love per la puntata del 14 ottobre, andando a scoprire dove vedere la serie in TV e in streaming.

Le possibilità sono due: o su Canale 5 oppure su Mediaset Infinity (si sito, app o Smart TV). A voi la scelta dunque.

