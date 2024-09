Fiorello è stato pizzicato a Venezia insieme alla moglie Susanna Biondo e alla figlia Olivia Testa, il cui padre biologico è Edoardo Testa. Hanno visitato la location del matrimonio che si terrà a ottobre tra Olivia e il compagno Ansperto Radice Fossati Confalonieri.

La figlia di Fiorello si sposa

Fiorello e Susanna Biondo sono convolati a nozze nel giugno del 2003 e dalla loro unione è nata la figlia Angelica. La compagna del comico, però, in precedenza era già stata sposata con Edoardo Testa dal quale ha avuto Olivia, che attualmente sarebbe incinta secondo un’indiscrezione estiva di DivaeDonna. Quest’ultima, considerata da sempre da Rosario ‘la sua prima figlia‘ si sta per sposare con il rampollo di una famiglia nobile milanese: Ansperto Radice Fossati Confalonieri.

Tutta la famiglia si è recata a Venezia per un sopraluogo nella location in cui celebreranno il matrimonio a ottobre. Ansperto proviene da una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese e sul suo profilo Instagram ha scritto di essere una persona “estremamente versatile, curiosa e piana di risorse“. Olivia Testa, invece, ha scelto una vita lontana dai riflettori e oggi vive a Milano e lavora per il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Il settimanale Chi ha paparazzato Fiorello e la sua famiglia insieme per le strade della città veneta. I fotografi hanno scattato delle foto che ritraggono gli innamorati mentre si scambiano dei baci per poi andare a pranzo con il comico e Susanna. I rapporti all’interno della famiglia dell’attore sono sempre stati ottimi e lui stesso, in una puntata di Viva Rai 2 aveva affermato:

“Quando scherzando mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, sono un papà frizzante”.

Insomma, il grande giorno per Olivia si sta avvicinando e sicuramente nell’aria si avvertirà molta tensione ma anche entusiasmo. Noi vi terremo aggiornati con tutti i dettagli non appena convoleranno a nozze.