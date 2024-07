Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web Fiorello potrebbe passare al NOVE grazie a un’opera di convincimento da parte di Amadeus.

Fiorello passa al NOVE?

Dopo il passaggio di Amadeus sul NOVE il pubblico stava aspettando di scoprire il destino di Fiorello. I due colleghi e amici hanno collaborato a lungo e il loro sodalizio è culminato con le varie edizione del Festival di Sanremo. Ad oggi non si sapeva nulla di ciò che avrebbe fatto il comico, soprattutto dopo la chiusura di Viva Rai 2, ma oggi Dagopsia ha dato un’importante indiscrezione:

“Bruttissima notizia per l’AD in pectore della Rai, Giampaolo Rossi. Daje e daje, Amadeus in modalità caterpillar avrebbe finalmente convinto Fiorello, che non aveva nessunissima voglia di lavorare ancora in Rai, a entrare nella famiglia di Discovery. Un programma sul NOVE. Entro fine luglio sarebbe attesa la firma del contratto, a settembre il debutto dello showman siculo”.

Di conseguenza Fiorello avrebbe deciso il suo destino grazie all’opera di persuasione di Amadeus. Nelle scorse settimane l’amministratore delegato Roberto Sergio aveva rivelato che avrebbe presto attuato il suo ‘pressing’ per farlo rimanere in Rai:

“Rosario in questo momento è sul divano e riposa. Guarda la televisione, in particolare sta guardando il tennis perché è la sua passione.

Sa che io inizierò il pressing a metà luglio e deciderà a metà agosto quando è in Sardegna. Da metà luglio a metà agosto scopriremo se Fiorello potrà tornare in Rai. Io me lo auguro”.

Ormai il futuro di Fiorello sembra scritto, ma ovviamente manca ancora l’ufficialità da parte dei diretti interessati. Probabilmente a ridosso della fine dell’estate ne sapremo di più ma per il momento non possiamo fare altro che aspettare. Noi vi terremo aggiornati con tutti i dettagli del caso e soprattutto se Rosario commenterà la notizia nel bene o nel male.