Dove vedremo Fiorello in TV? Davvero lo showman approderà su Discovery? Nella giornata di ieri si è fatta largo questa voce, ma ora spuntano nuovi retroscena sul futuro del conduttore siciliano.

Fiorello potrebbe prendere una pausa di un anno

È un momento di cambiamento e riposo per Fiorello. Oggi si sta godendo le vacanze nella sua Sicilia dopo aver chiuso la sua conduzione a Viva Rai 2. Lo showman, in questi giorni, si è improvvisato fruttivendolo diventando virale sui social. Tra le altre notizie vi abbiamo raccontato anche che si è commosso per la prima esibizione della figlia al Teatro Antico di Taormina. Ma ora torna a far parlare il suo futuro in TV.

I più si stanno chiedendo: dove lo rivedremo? Dagospia nella giornata di ieri ha fatto sapere che dopo Amadeus anche per lui si potrebbe meditare la possibilità di un passaggio su Discovery. Più precisamente sul canale Nove. Il rumor però è durato ben poche ore ed è stato prontamente smentito in data odierna da TV Blog.

Il portale web ha dichiarato che la voce circolata ieri sull’approdo di Fiorello su Nove in realtà sarebbe un pettegolezzo fine a sé stesso: “Fiorello resterà fermo un anno e se ne starà a casa sua (o dintorni, al momento è a godersi la sua Sicilia)”, si apprende dal sito.

Se così fosse dunque pare non ci sarà il clamoroso colpo di scena che dovrebbe vedere l’addio di Fiorello alla Rai. Lui stesso c’è da dire che non ha mai dichiarato di voler lasciare la rete di Viale Mazzini, ma si è sempre e solo trattato di rumor.

Fiorello aveva precisato che per ora non si parla di impegni in prime time e semmai dovesse succedere, dovrebbe trattarsi di un grande show su Rai 1, a chiusura della sua carriera. Nel mentre ha lavorato su Sky con il suo late show, poi su Rai Play e infine a Viva Rai 2, fino al riposo.

Adesso però per Fiorello è tempo di mettere in ordine le idee e secondo quanto si legge su TV Blog non ci sarà alcun programma nemmeno in seconda serata. Dunque servirà il tempo necessario per capire il da farsi. Resta quindi ancora da capire quale sarà il suo futuro a oggi.