Fiorello cambia idea e torna anche a Sanremo 2025? La risposta dei vertici Rai (VIDEO)

Nicolò Figini | 9 Giugno 2024

Nelle scorse ore Roberto Sergio, Amministratore Delegato della Rai, ha parlato di un possibile ritorno di Fiorello al Festival di Sanremo 2025. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni.

Fiorello a Sanremo 2025?

Fiorello avrebbe detto addio al Festival della musica italiana lo scorso anno, ovvero nello stesso momento in cui si concludeva l’ultima edizione condotta da Amadeus. I telespettatori si ricorderanno che i due colleghi e amici sono partiti per le trade della città ligure su una carrozza trainata da dei cavalli.

Adesso però ci si domanda se il saluto del comico sia stato effettivo oppure potrebbe tornare a Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti. L’attore stesso non ha commentato ma a parlare nelle ultime ore, in occasione di un’intervista de Il Foglio, è stato l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio:

“Rosario in questo momento è sul divano e riposa. Guarda la televisione, in particolare sta guardando il tennis perché è la sua passione.

Sa che io inizierò il pressing a metà luglio e deciderà a metà agosto quando è in Sardegna. Da metà luglio a metà agosto scopriremo se Fiorello potrà tornare in Rai. Io me lo auguro”.

Rosario Fiorello ci sarà o non ci sarà a #Sanremo2025?



L’AD Roberto Sergio: «Rosario in questo momento è sul divano, riposa, guarda la televisione e in particolare il tennis.

Lui sa che io inizierò il pressing a partire da metà luglio»



Roberto Sergio non ha fatto riferimento solo a Fiorello ma anche del nuovo conduttore Carlo Conti. L’amministratore delegato ha rivelato di avere una grande stima per il professionista:

“Ho fatto un paio di battute, i ‘conti’ tornano sempre. L’ho detto in tempi non sospetti quando ancora non se ne parlava. Lui è sempre stato il mio candidato e farà un grande Sanremo. Colui che ha scoperto i giovani prima di Baglioni e di Amadeus”.

Voi che cosa ne pensereste di questa coppia artistica? Non ci resta che attendere per scoprire come si svilupperà la situazione. Ovviamente tutte le news sul Festival di Sanremo verranno rilasciate nei prossimi mesi e i cantanti Big saranno rivelati nel mese di dicembre, come sempre accade.