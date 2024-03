Fiorello commenta il fuorionda di Giacovazzo al TG2: “Io e lui ci siamo sentiti”

Spettacolo

A Viva Rai 2 Fiorello ha avuto modo di commentare il fuorionda del giornalista del TG2 Piergiorgio Giacovazzo che, durante un servizio dedicato allo showman e al duetto con la figlia, si è lasciato scappare: “Che carini! Ora a questa daranno 12 trasmissioni”.

Stamattina a Viva Rai 2 era prevedibile che Fiorello parlasse del fuorionda del giornalista del TG2 Piergiorgio Giacovazzo. Durante la rassegna stampa il conduttore ha preso un po’ di tempo, scherzando con Biggio, per poi dire cosa ne pensasse di tutto l’accaduto.

Fiorello nel parlarne ha esordito: “Il fuorionda? Anche quando non faccio niente, succede qualcosa”. Nel dettaglio fa riferimento al commento di Piergiorgio Giacovazzo che, durante l’edizione delle 13:00 del telegiornale, aveva commentato fuorionda l’esibizione dello showman e di sua figlia Angelica a Viva Rai 2. Al giornalista è scappato di dire: “Che carini! Ora a questa daranno 12 trasmissioni”.

Per questo Fiorello ha voluto fare chiarezza una volta per tutte e dire cosa ne pensa. Oltre ad aver scherzato sul fatto che se capitasse a lui sarebbe molto peggio, ha assolto Piergiorgio Giacovazzo:

“Ste cose scappano. Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l’abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male. Ci siamo chiariti. Tutto è bene quel che finisce bene. Ha passato una brutta giornata sia lui, che io”. Fiorello ha proseguito: “Quando è successo l’ambaradan, io dormivo. Fatemi salutare Piergiorgio, è successo e capita a tutti. Il provvedimento disciplinare? No, niente provvedimento. Se avessero intenzione, mi auguro di no. Uno fuorionda è libero di fare quello che vuole, viva la libertà d’espressione”.

Fiorello: “Sappiate che io e Piergiorgio ci siamo chiariti tra noi. Non c’è bisogno di provvedimenti, ci siamo parlati.

I fuorionda accadono, se dovessero sentire i miei fuorionda non sarei qui, per me scatterebbero le manette.

Poco dopo Fiorello ha anche scherzato sulle “12 trasmissioni” citate dal giornalista nel fuorionda e quando anziché chiamarla Angelica ha detto “questa”. Il conduttore ha detto con una battuta che sua figlia si chiama Angelica Fiorello Questa. Non ci vede nulla di male se anziché pronunciare il nome di sua figlia ha usato il termine “questa”. Ed è qui che ci ha nuovamente riso su:

“Io mi sò preoccupato non per quello che ha detto ma per il fatto che ha detto che le daranno 12 trasmissioni. Metti che le danno Sanremo e fa Sanremo insieme a Morgan? A me tocca andare!”.

Insomma Fiorello con un gran sorriso ha scacciato via tutte le polemiche sulla faccenda delle scorse ore. Tutto è bene quel che finisce bene!