Il giornalista del TG2 ha il microfono aperto e si lascia andare a un commento sulla figlia di FIorello (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 19 Marzo 2024

Fiorello

In un fuorionda del TG2, il giornalista non si accorge di avere il microfono ancora acceso e fa un commento sulla figlia di Fiorello

In occasione della Festa del Papà, il TG2 ha dedicato un servizio alla bella sorpresa che la figlia di Fiorello ha fatto suo padre a Viva Rai 2. Ma in un fuorionda al termine del telegiornale si è sentito il giornalista fare un commento che è sembrata riferito proprio alla giovane ragazza. Ecco cosa è accaduto.

Oggi, all’ora di pranzo, il TG2 ha dedicato un ultimo servizio alla Festa del papà. In particolare questo servizio riguardava ciò che è accaduto questa mattina a Viva Rai 2. Proprio in occasione delle festa, Fiorello ha ospitato la figlia Angelica. La ragazza, che compirà 18 anni anni a giugno, ha fatto una sorpresa al padre e quindi c’è stata tanta commozione.

Come detto, questo è stato l’ultimo servizio del TG2 e si è concluso con la scritta “Auguri a tutti i papà”. Poi è partita la sigla finale del telegiornale, ma è proprio qui che c’è stato un fuorionda del conduttore di questa edizione delle 13. Mentre stavano apparendo le scritte del direttore, il vicedirretore ecc del TG, si è sentito Piergiorgio Giacovazzo pronunciare una frase.

Con ancora il microfono accesso, il giornalista dice chiaramente: “Che carini…. Adesso questa c’avrà 12 tras…”. Ma in questo punto l’audio è stato staccato. Si può sentire tutto nel video qui sotto pubblicato da un profilo di X.

Sul web il video ha iniziato a girare e si fanno supposizioni su cosa avesse voluto dire il giornalista. Molti dicono che il commento fosse proprio contro la figlia di Fiorello e che infatti stesse per dire “adesso questa c’avrà 12 trasmissioni”. Una frase che andrebbe ad accusare la ragazza di avere le porte aperte della TV appena compirà 18 anni poiché figlia appunto di Fiorello.

Ovviamente si tratta di supposizioni del web e il giornalista magari stava commentando altro e non il servizio appena concluso. Oppure non stava per dire quello che gli utenti pensano.