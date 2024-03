Tutti i volti noti che quest’anno festeggiano per la prima volta la Festa del Papà (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Marzo 2024

Alcuni Vip sono diventati papà per la prima volta e oggi, 19 marzo 2024, festeggiano insieme ai loro bambini la Festa del Papà. Andiamo a vedere alcuni teneri scatti.

I Vip che festeggiano la Festa del Papà

Oggi, 19 marzo 2024, è la giornata dedicata alla Festa del Papà e diversi Vip hanno celebrato per la prima volta questo evento.

Come sappiamo, per esempio, non molti giorni fa Andreas Muller e Veronica Peparini hanno dato il benvenuto alle loro gemelline.

Tuttavia non sono gli unici ad aver fatto una dedica speciale ai loro bambini. Siete curiosi?

Cominciamo subito con la lista…

Loris Karius con la figlia Aria

Festa del Papà 2024: Loris Karius con la figlia Aria

Partiamo da Loris Karius che, insieme a Diletta Leotta, ha dato vita pochi mesi fa alla figlia Aria.

Sui social i genitori avevano scritto: “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere“. Qui sotto possiamo vedere uno scatto mentre il neo papà tieni in braccio la neonata.

Nella descrizione del post pubblicato dalla conduttrice possiamo anche leggere una commovente dedica: “Felice prima Festa del Papà al padre più bello, pazzo, dolce, e amorevole. Ti amiamo“.

Ma ce ne sono molti altri che oggi festeggiano per la primissima volta…

Festa del Papà 2024: Andreas Muller

Andreas Muller con le figlie Penelope e Ginevra

Pochi giorni fa Andreas Muller e Veronica Peparini hanno dato il benvenuto alle loro gemelline Penelope e Ginevra.

L’emozione è ancora fresca e il parto è avvenuto a poco tempo di distanza da questa giornata speciale per il ballerino. Infatti sui social ha scritto:

“Il mio cuore non è mai stato così veloce. Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli. Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due… Vi amo”.

Ma andiamo avanti…

Goffredo Cerza

Festa del Papà 2024: Goffredo Cerza con il figlio Cesare

Continuiamo con Goffredo Cerza, ovvero il compagno di Aurora Ramazzotti.

Ormai diverso tempo fa i due innamorati hanno dato il benvenuto al figlio Cesare. Il bambino è nato il 30 marzo 2023 e per tale ragione lo scorso anno non avevano potuto festeggiare.

Questa volta le cose sono cambiate e per la prima volta Goffredo può celebrare questo bel traguardo.

Concludiamo…

Festa del Papà 2024: Filippo Inzaghi

Filippo Inzaghi con il secondo figlio

Chiudiamo con una menzione speciale per un calciatore molto amato dall’Italia intera, ovvero Filippo Inzaghi.

Per il calciatore si tratta della prima giornata dedicata a tutti i papà passata con la sua seconda figlia, Emilia. La compagna aveva scritto sui social: “Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia“.

Ricordiamo, infatti, che nel marzo del 2021 era nato il primo figlio Edoardo. Siamo sicuri che avranno passato un felice martedì in famiglia.

Un augurio a tutti i papà del mondo!