Nicolò Figini | 8 Febbraio 2024

A Viva Rai 2 Fiorello ha commentato la gag fatta in compagnia di John Travolta al Festival di Sanremo 2024. Il video

Ieri sera John Travolta si è prestato a una gag insieme a Fiorello e Amadeus ballando sulle note de “Il ballo dl qua qua“. Di lì a poco il conduttore di Viva Rai 2 ha commentato l’esibizione descrivendola come “la più imbarazzante della storia italiana“.

Durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2024 tra gli ospiti abbiamo visto anche John Travolta, il quale si è prestato ad alcune gag con Amadeus e Fiorello. Prima di tutto hanno ballato sulle notte de “La febbre del sabato sera” e poi hanno danzato tutti e tre “Il ballo del qua qua“.

Un momento che ha divertito tutto il pubblico perché nessuno si sarebbe mai aspettato di assistere a tutto ciò. Fatto sta che il conduttore di Viva Rai 2, nella diretta della notte, ha parlato proprio di questo lasso temporale definendolo “imbarazzante“. Con la sua classica vena ironica ha detto al suo amico e collega Amadeus:

“Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Tu non lo sai perché non c’eri. Eri impegnato a dire ‘codice 01’ e gli insulti me li prendo io. Perché tu sei là e io mi prendo gli insulti. Abbiamo fatto una gag… Ti sei reso conto?

Era con John Travolta, il ballo del qua qua… Ti ricordi? Era carina? Ma cosa stai dicendo. Mentre la stavo facendo avevo previsto tutto “è la fine delle nostre carriere’. Quella di John Travolta sicuro”.

Fiorello su Travolta: "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana" #vivarai2 #Sanremo2024 pic.twitter.com/DxwQOWg5k2 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 8, 2024

Ovviamente si sta scherzando e Fiorello non pensa davvero ciò che ha detto. Anche John Travolta sembra essersi divertito nel ballare con loro queste canzoni. Adesso non ci resta che attendere il secondo ospite internazionale, ovvero Russell Crowe il quale dovrebbe presenziare sul palco dell’Ariston proprio nella serata di giovedì 8 febbraio 2024.

Appuntamento a questa sera con tante altre sorprese.