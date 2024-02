Sanremo

Vincenzo Chianese | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Alessandra Amoroso sfoggia un look alla Taylor Swift e sul web si torna a parlare di Reputation Era per la cantante salentina

Sono ormai settimane che Alessandra Amoroso e Taylor Swift vengono accostate e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Ieri sera infatti la cantante salentina ha sfoggiato un look analogo a quello della pop star americana.

Alessandra Amoroso come Taylor Swift

Alessandra Amoroso ha ufficialmente debuttato a Sanremo 2024! Quest’anno infatti per la prima volta la cantante salentina ha deciso di mettersi in gioco ed così arrivata tra i Big della kermesse musicale. Sul palco dell’Ariston, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha presentato la canzone Fino a Qui, che sta già conquistando il pubblico. Il brano anticipa il nuovo album della Amoroso, in uscita nei prossimi mesi, e il prossimo tour di palasport, in partenza a dicembre.

Nel mentre, come di certo in molti sapranno, da settimane il nome di Alessandra viene accostato a quello di Taylor Swift. Sul web infatti sono stati creati video e meme e si è parlato dell’inizio della cosiddetta “Reputation Era” per l’artista salentina. In queste ore però è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Proprio ieri sera, in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Alessandra Amoroso ha sfoggiato un look analogo a quello di Taylor Swift e naturalmente l’accaduto ha subito fatto discutere gli utenti. La cantante di Fino a Qui ha infatti optato per un top cropped e una gonna lunga scintillante, firmati Roberto Cavalli. Un simile outfit era stato indossato dalla pop star americana solo lo scorso anno, durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2023.

la stylist di alessandra amoroso ha proprio detto: TAYLOR SWIFT#Sanremo2024 pic.twitter.com/6tpsauJv6i — sailor delicate 🖤 IS SEEING TAYLOR ON 17/08/2024 (@maudystweeting) February 7, 2024

Sui social così gli utenti si sono scatenati e hanno nuovamente accostato i nomi della Amoroso e della Swift e non sono mancati commenti ironici. Stasera intanto Alessandra tornerà sul palco per presentare nuovamente Fino a Qui e di certo il pubblico la attende con ansia.