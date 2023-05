NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Maggio 2023

La dedica a sorpresa per Fiorello da parte di sua figlia

Giornata importante oggi per Fiorello. Il celebre e amato conduttore infatti proprio nella giornata odierna compie 63 anni e per l’occasione questa mattina a Viva Rai 2 non sono mancate grandi sorprese. Come in molti sapranno oggi a festeggiare il proprio compleanno sono anche altri due amatissimi artisti: Laura Pausini e Claudio Baglioni. I due cantanti così hanno fatto incursione nel fortunato programma di Rai 2, la prima in collegamento, e il secondo arrivando come ospite nel glass di Via Asiago. Ma non è finita qui.

Nel corso della diretta è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato il web. A sorpresa infatti Angelica, la figlia 16enne di Rosario, ha fatto una speciale dedica a suo padre in occasione del suo compleanno. La ragazza così dal tetto del glass si è esibita sulle note di un’emozionante versione di Io Vagabondo, celebre brano dei Nomadi.

Fiorello nel mentre ha assistito alla performance di sua figlia commosso, e in molti hanno apprezzato il dolce gesto di Angelica. A seguire non è mancata una torta di compleanno, con Ilenia Pastorelli che ha intonato le note di Happy Birthday, nella versione di Marylin Monroe. Presenti all’esterno del glass anche più di 600 persone, che nonostante la pioggia hanno atteso la fine della diretta di Viva Rai 2 per augurare buon compleanno al conduttore.

Non resta che fare tanti auguri non solo a Rosario, ma anche a Laura Pausini e a Claudio Baglioni, che oggi compiono gli anni.