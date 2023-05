NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Maggio 2023

Amici 22

Il post di Arisa

Sono trascorse poche ore dalla finale di Amici 22, tuttavia l’attenzione del web è già rivolta alla prossima edizione, che partirà a settembre. In queste ore intanto a far discutere il pubblico è stata Arisa, che secondo i più potrebbe lasciare nuovamente il talent show. Già da qualche settimana, come sappiamo, si mormora che la cantante voglia tornare a concentrarsi sulla sua musica e provare ad accedere al Festival di Sanremo 2024. Poche ore fa come se non bastasse uno strano post di Rosalba ha allarmato il web, facendo ipotizzare ai più che l’artista possa lasciare ancora Amici. Queste le sue dichiarazioni:

“Ci sono cose che quando finiscono è un peccato. Persone che quando non le rivedrai ti mancheranno. E nuova vita che chi lo sa (?). Tanto amore ho ricevuto, tanto amore ho dato, tanto amore devo ancora dare, e ne voglio ancora, senza perdere nessuno. Grazie”.

Stando ai più, con questo post sospetto Arisa avrebbe voluto salutare definitivamente Amici. La cantante dunque potrebbe non tornare a coprire il suo ruolo per la prossima edizione e in molti si stanno già chiedendo chi potrebbe prendere il suo posto. Attualmente però non si hanno ancora conferme in merito al presunto addio di Rosalba, ma di certo nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Nel mentre pochi giorni fa la Pippa ha scritto una bellissima lettera per Wax, che ha commosso il web. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Tu non ci crederai ma mi hai insegnato tanto. Mi hai dato la spinta per tornare, per crederci ancora. Significa che sei grande, che sei diventato l’esempio che volevi essere e non solo per me. Io giro per strada, tutti mi chiedono di te perché ti amano. Lo meriti per quello che ti si legge dentro e perché sei tanto tanto bravo. Complimenti. In bocca al lupo dalla tua prof sgangherata, orgogliosissima e grata. Sei un ragazzo speciale, sii per bene, viaggia nella luce e vedrai quanti doni dalla vita avrai”.