Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2023

Le parole di Fiorello

In queste ore a lanciare una bordata a Micol Incorvaia è stato nientemeno che Fiorello. Ma facciamo un piccolo recap e andiamo a rivedere tutto quello che è accaduto. Solo qualche giorno fa l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 ha fatto con ironia uno sfogo sui social, raccontando di essere stata svegliata da un corriere alle 9.30 del mattino. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Avete mostrato quasi stupore e sconcerto per il fatto di vedermi così sveglia da presto. Ma sono sconvolta tanto quanto voi. La ragione di questo evento storico a cui abbiamo assistito è da ricercarsi nel fatto che il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30, che carino. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere inesorabilmente il sonno. Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo”.

Naturalmente a quel punto il web si è letteralmente diviso, e non sono mancate diverse critiche per Micol. Questa mattina come se non bastasse a commentare la notizia, che ha fatto il giro del web, è stato anche lo stesso Fiorello. Nel corso della puntata di Viva Rai 2, il conduttore ha lanciato una bordata proprio alla Incorvaia, che non è passata inosservata. Queste le sue dichiarazioni:

“Voglio che sia il pubblico a leggere questa notizia perché io sono veramente senza parole. Ci dispiace per te Micol, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Alle 9.30 tu non puoi svegliare una povera…che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip, perché lei è Vip. Sai perché è Vip? Non lo so. Credo che sia la sorella di un’altra Incorvaia, che sta con il figlio di Eleonora Giorgi. Quindi parte tutto da Eleonora Giorgi”.

Fiorello che percula piastra magica “ poverina lei è vip , ma vip di cosa?, la sorella di un Incorvaia Che ha sposato il figlio di Eleonora Giorgi “ ahahahaha crepoooo pic.twitter.com/u0Jij2U09G — Soqquadro (@gicarestik2) April 26, 2023

La bordata di Fiorello a Micol Incorvaia ha decisamente attirato l’attenzione degli utenti. Attualmente l’ex Vippona non è ancora intervenuta per replicare alle parole del conduttore, ma non è escluso che nelle prossime ore possa dire la sua su quanto accaduto.