Il duetto che non ti aspetti! Fiorello e Orietta Berti lanciano il tormentone Una vespa in 2

Debora Parigi | 8 Maggio 2024

Fiorello Orietta Berti

La coppia dell’estate? È quella formata da Fiorello e Orietta Berti e sono pronti a farci cantare e ballare per i prossimi mesi. I due hanno infatti realizzato una canzone che ha già l’aria di hit dal titolo “Una Vespa in 2”. Il brano è stato presentato proprio oggi durante la puntata di Viva Rai 2.

La canzone dell’estate 2024 è quella di Fiorello e Orietta Berti

Si sta avvicinando l’estate e i cantanti iniziano a far uscire i brani che sentiremo continuamente nei mesi più caldi dell’anno. E così parte la curiosità su quale sarà il tormentone di questa estate 2024. Fedez? Annalisa? O magari Elodie o Emma Marrone? Avremo il ritorno di Jovanotti? O forse qualcuno della scena trap ci sfornerà qualche successone estivo? E non dimentichiamo i ragazzi di Amici 23.

Non possiamo sapere quale sarà davvero il tormentone di quest’anno, ma c’è una canzone già resa nota che potrebbe diventare davvero il pezzo più ascoltato dell’estate. E la coppia che lo canta è davvero inaspettata. Stiamo parlando di Fiorello e Orietta Berti!

Ebbene sì i due si sono uniti lavorativamente per sfornare un brano dal titolo “Una Vespa in 2” che è già entrata in testa. Sì perché il pezzo è già stato fatto ascoltare proprio questa mattina nel programma Viva Rai 2. Per chi non avesse visto la puntata, il video di questa canzone è stato pubblicato sul profilo Instagram di Fiorello. E potete vederlo qui sotto:

Fiorello e Orietta Berti sono davvero una coppia inaspettata, ma la canzone funziona ed è già molto apprezzata dal pubblico. Infatti leggiamo molti commenti positivi. In particolar modo gli ascoltatori apprezzano la capacità della Berti di essere rimasta al passo coi tempi in ambito musicale tanto che piace molto anche ai giovani. Ricordiamo ad esempio in passato la sua collaborazione con Fedez e Achille Lauro.