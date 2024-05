NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2024

Stash torna sui social e racconta di aver subito un furto in casa: ecco le parole del leader dei The Kolors

Dopo essere sparito per giorni dai social, oggi Stash ha fatto sapere di aver subito un furto in casa.

Lo sfogo di Stash

È stato senza dubbio un anno incredibile e pieno di successo per Stash e i The Kolors. La band infatti grazie a Italodisco ha scalato le classifiche italiane, e non solo, raggiungendo traguardi su traguardi. Lo scorso febbraio come se non bastasse gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano Un ragazzo, una ragazza, che fin da subito ha fatto ballare e cantare tutto il pubblico, confermandosi essere una hit.

Poche settimane fa infine è arrivato l’ennesima soddisfazione per il gruppo: il primo concerto al Forum di Milano. Nel corso della serata i tre artisti hanno presentato tutti i loro più grandi successi, ripercorrendo i momenti salienti della loro carriera. Qualche giorno fa infine i The Kolors hanno anche rilasciato il loro nuovo attesissimo singolo, Karma, che promette di replicare il successo di Italodisco. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come in molti hanno notato, dopo l’uscita della canzone Stash è sparito per qualche giorno dai social. Oggi però il cantante ha deciso di rompere il silenzio, rivelando di aver subito un furto in casa. Questo lo sfogo del leader dei The Kolors, che su Instagram ha affermato: “Perdonate l’assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le Forze dell’ordine che sono intervenute tempestivamente. Intanto Karma viaggia nell’aria e sono felice che vi stia piacendo. A presto”.

Non sono dunque giorni semplici questi per il cantante, che sta affrontando le conseguenze di quanto accaduto. Nel mentre però facciamo un grande in bocca al lupo ai The Kolors, certi che Karma avrà un enorme successo.