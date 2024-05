NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2024

In questi giorni a far discutere il web è stato lo scontro tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi. Adesso però il cantautore fa sapere di aver perdonato la discografica.

Le parole di Tiziano Ferro

Solo pochi giorni fa Mara Maionchi è stata ospite a Belve e nel corso dell’intervista, come ormai tutti sappiamo, ha lanciato un’inaspettata stoccata a Tiziano Ferro. La discografica infatti, parlando di artisti che secondo il suo pensiero non le avrebbero mostrato la giusta riconoscenza, ha affermato: “Secondo me Tiziano Ferro. Non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato a essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante. Non è d’obbligo avere della riconoscenza”.

Nelle ore successive all’intervista così lo stesso cantautore è intervenuto sui social e si è scagliato contro la Maionchi, che a sua volta ha detto la sua, facendo chiarezza sulle sue dichiarazioni. Adesso come se non bastasse Tiziano Ferro ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, durante la quale è tornato a parlare della talent scout. Ma non solo. Il cantante infatti, parlando dei problemi legati alla salute mentale nei giovani, ha fatto sapere di aver perdonato Mara a seguito di quanto accaduto, ma ha sottolineato:

“I genitori sono fondamentali. E lo sono anche gli educatori e i manager. E qui sì, mi riferisco a Mara Maionchi. Le voglio bene e sono sicuro che vent’anni fa questi discorsi non erano così chiari. Però oggi va fatto un cambio di passo radicale, perché la salute mentale è una cosa pratica che va appunto praticata. È un obbligo morale raccontare alle persone, agli artisti, che il corpo non è un vincolo negativo per la loro arte. Io credo che Mara e molte altre persone non abbiano realizzato abbastanza quanto traumatico e doloroso sia quell’atteggiamento che si imprime per sempre nell’inconscio e nell’esistenza di ragazzini ancora fragili. Io oggi perdono la loro buona fede. Ma bisogna fare un mea culpa e non prendere più questo argomento alla leggera”.

Pare dunque che Tiziano Ferro sia pronto a voltare pagina e a chiarirsi una volta per tutte con Mara Maionchi, che nel mentre non ha ancora replicato a queste ultime dichiarazioni del cantante.