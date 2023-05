Fiorello e quel rapporto intimo interrotto...a causa di un gatto

NEWS

Debora Parigi | 24 Maggio 2023

Il racconto hot e divertente sul gatto di Fiorello

Questa settimana Fiorello è stato intervistato dal settimanale Vanity Fair per parlare a 360° della sua vita, da quella privata al lavoro. Grande successo per la sua trasmissione VivaRai2! e quindi non sono mancate dichirazioni sul futuro di questa trasmissione. In tanti, infatti, vorrebbero che lo showman 63enne torni con questo suo format anche nella prossima stagione televisiva.

Ma, come detto, il conduttore, tra una battuta e l’altra, si è aperto anche dal punto di vista privato. Ha parlato delle sue figlie Angelica e Olivia e del rapporto con sua moglie. Con Susanna, infatti, il 14 giugno festeggia 20 anni di matrimonio e ha aggiunto che sono 27 anni che stanno insieme. I due lavorano insieme e quando sono distanti si sentono molto spesso, anche con videochiamate.

A Fiorello è stato anche chiesto come andasse la sua storia dal punto di vista della passione ed è qui che il conduttore ha confermato che va tutto molto bene. Ma non solo, ha raccontato a tal proposito un aneddotto divertente che vede coinvolto il suo gatto. A quanto pare il felino delle volte interrompe i momenti intimi che lui ha con la moglie:

“Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti… Una volta mentre facevo se**o mi sono trovato Dorian, il gatto, in mezzo che mi ha fatto ‘shhh!’, e io ‘ma vaff…’, è vero! Poi c’è anche il cane, Lao. Ma lui non s’è visto”.