Una foto di Rosario Fiorello in vacanza ha fatto partire l’ironia social poiché lo showman è davvero irriconoscibile

Ha lasciato sorpresi il cambio di look di Fiorello apparso in una foto in vacanza insieme a un ristoratore. Lo showman è quasi irriconoscibile e sui social è iniziatia l’ironia su a chi somiglia.

Il nuovo look di Fiorello che fa partire l’ironia social

Poco fa sui social è spuntata una foto di Rosario Forello che ha sorpreso tutti, sì perché è quasi difficile riconoscere l’ideatore di Viva Rai 2. Il motivo? Una specie di cambio look a prova di paparazzi, specialmente se poi indossa anche gli occhiali da sole.

Lo showman si trova attualmente in vacanza, come lui stesso aveva dichiarato a conclusione del programma mattinerio in onda su Rai 2 appunto. E proprio dalla sua vacanza è arrivata questa foto postata, si presume, dal ristoratore del villaggio o hotel in cui si trova. Lo scatto è stato trovato dalle pagine fan di Fiorello e condivisa appunto sui social.

Come possiamo vedere, si fa quasi fatica a riconoscerlo. Ed è per questo che appunto tra i fan del conduttore è partita l’ironia. Hanno infatti inziato a dire nomi di altri personaggi noti a cui somiglia. “Tom Hanks in Cast Away”, ha scritto un’utente. “Capitan Findus”, ha detto un altro. E ancora: Flavio Briatore, Almodovar, Francesco Paolantoni. Insomma di tutto e di più e siamo sicuri che lo stesso Rosario apprezzerà questa ironia dei suoi fan.

Intanto in molti si chiedono quale sarà il futuro lavorativo di Fiorello. Il suo Viva Rai 2 non ci sarà nella prossima stagione televisiva Rai. Si parlava di un suo “trasloco” come l’amico Amadeus, ma a quanto pare lo showman potrebbe prendersi un anno di pausa. Un mese fa, infatti, Dagospia ha scritto sul suo portale: “Fiorello resterà fermo un anno e se ne starà a casa sua (o dintorni, al momento è a godersi la sua Sicilia)”. Cambierà qualcosa nei prossimi mesi? Staremo a vedere.