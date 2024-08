Il fratello di Angela Carini rivela cosa le è successo dopo le Olimpiadi e come sta, arrabbiato anche per le critiche che lei ha ricevuto

Parole piene di amore ma anche un po’ di rabbia quelle di Antonio Carini, fratello di Angela Carini, pugile italiana che si è ritirata dalle Olimpiadi dopo pochi secondi dall’inizio dell’incontro con Imane Khelif. Ecco cosa ha detto riguardo la sorella.

Le parole di Antonio Carini sulla sorella Angela Carini dopo le polemiche alle Olimpiadi

Siamo quasi alla fine delle Olimpiadi di Parigi 2024, domani infatti ci sarà l’ultima giornata dei Giochi. Ma ancora si parla di quanto accaduto nel pugilato femminile e in particolare della polemica intorno a Imane Khelif. E in tutto questo, come ricordiamo, è coinvolta anche la pugile italiana Angela Carini.

Tutto è iniziato con delle fake news messe in circolazione riguardo il genere sessuale dall’atleta algerina che avrebbe dovuto combattere il giorno successivo con quella italiana. Il tutto si è accentuato quando Angela, dopo appena 46 secondi dall’inizio dell’incontro, si è ritirata dicendo che l’avversaria faceva troppo male. Questo ha portato a far aumentare le falsità riguardo il fatto che Imane fosse un uomo.

Con il dibattito pubblico che si è diviso, ma la maggior parte ha preso le difese di Imane, ci sono state anche accuse forti nei confronti di Angela Carini. Tra ipotesi varie che non staremo qui a raccontare, qualcuno ha accusato la pugile italiana di aver aumentato le falsità sulla sua collega algerina col gesto di ritirarsi.

Ma che fine ha fatto Angela Carini dopo le Olimpiadi? Ci ha pensato il fratello Antonio a rompere il silenzio e a parlare di lei. Ha usato parole piene d’amore nei confronti della sorella, ma anche con una certa rabbia per chi l’ha accusata ingiustamente. Ha scritto sui social:

“Siamo stati cresciuti a pane ed onore, sin da bambini ci è stata trasmessa una profonda etica del rispetto. Mia sorella Angela ha rappresentato e rappresenta con grande dignità e sacrificio il nostro paese ed il nostro sport nel mondo. Oggi più che mai a testa alta sono qui a sostenerla e a difenderla da chi la scredita con pochezza d’animo ma soprattutto da chi non conosce realmente la storia, o meglio da chi conosce la sua storia e per un po’ di notorietà cerca di dire la sua. Mi dispiace che dopo questa faccenda abbia perso un bel po’ di amicizie e persone che erroneamente stimavo”.

Di recente Angela Carini ha detto di volersi prendere una pausa dalla boxe per poi tornare più forte di prima.