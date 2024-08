Ma l’Italia che fine ha fatto? È questa la domanda che molti tifosi si sono posti ieri durante la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Nessuna inquadratura per i nostri atleti, totalmente snobbati dalla regia francese.

Olimpiadi, Italia snobbata alla Cerimonia di chiusura

Dopo la Cerimonia di apertura alle Olimpiadi, che ha generato diverse polemiche, anche quella di chiusura tenutasi ieri allo Stade de France non è stata da meno. L’Italia aveva appena guadagnato una medaglia d’oro, la dodicesima di questa spedizione dei Giochi Olimpici e i portabandiera Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri (coppia anche nella vita) erano pronti a sventolare il tricolore.

Durante la lunga serata, tanti tifosi italiani erano quindi in attesa di vedere finalmente i nostri campioni azzurri. Ma così non è stato. Dato che nel corso della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, se non di sfuggita per pochissimi secondi, non abbiamo mai visto i nostri atleti.

Anche Fefe De Giorgi, CT dell’Itavolley maschile di pallavolo ieri durante la serata si è ritrovato a realizzare una diretta social e non è mancata una battuta sulla faccenda: “Ci stiamo spostando, magari per sbaglio la regia francese ora ci inquadra“. Una battuta, per quanto scherzosa, che spiega quanto sia accaduto realmente, dato che gli italiani non sono mai stati mostrati.

La regia francese evidentemente per un qualsiasi motivo (a noi ignoto) ha “dimenticato” di rendere omaggio ai nostri atleti. Le 40 medaglie con 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi, evidentemente, non sono bastati. Sui social non sono mancate le lamentele da parte degli utenti, che hanno però comunque potuto vedere i nostri campioni grazie ad alcuni selfie, foto internazionali pubblicate qua e là. Tutto ciò ci ha dunque confermato la presenza dell’Italia alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

Non sappiamo nel dettaglio a cosa sia dovuta questa scelta e se, in qualche modo, tutto è riconducibile alle varie polemiche che ci sono state durante le due settimane di Olimpiadi, che volere o volare ci hanno coinvolti direttamente o indirettamente. Vedremo se arriveranno spiegazioni precise riguardo a tale decisione, ma sta di fatto che in molti sono rimasti spiazzati. Chissà. In ogni caso ci si rivede tra quattro anni… a Los Angeles!