Andrea Sanna | 16 Luglio 2023

GF Vip: Flavia Vento si candida

Torniamo a parlare di GF Vip. Giorni frenetici tra gossip e indiscrezioni su chi saranno i prossimi concorrenti (vip e nip) che varcheranno la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. Tra loro si candida Flavia Vento. Appena due giorni fa la showgirl ha pubblicato un tweet piuttosto chiaro, in cui ha lanciato un appello al conduttore Alfonso Signorini:

“Caro Alfonso mi candido per entrare nella Casa! Se volete ci sono, aspettando che arrivi Tom“, ha scritto Flavia Vento, la quale ha postato uno scatto d’accompagnamento. Si trovava ospite all’anteprima mondiale a Roma per Mission Impossible – Dead Reckoning part 1 di Christopher McQuarrie. Si tratta del settimo capitolo della saga con Tom Cruise, nei panni di Ethan Hunt.

Come noto Flavia Vento ha un debole per l’attore e il suo sogno è sempre stato quello di poterlo conoscere. Ecco il perché di questo curioso riferimento nel tweet che vedete qui sotto. Anche perché avere Tom Cruise al GF Vip sarebbe un po’ complesso!

In ogni caso, tornando alla notizia, Flavia Vento sembra avere intenzioni serie per quanto riguarda il GF Vip, tanto da avanzare persino la proposta di partecipazione. Ricordiamo però che non è la prima volta per lei e si tratterebbe di un ritorno.

La precedente risale alla quinta edizione (sempre versione vip), in cui Flavia Vento è rimasta appena 24 ore tra le quattro mura della Casa del GF Vip. Nonostante i suoi compagni abbiano provato a convincerla, tanta la mancanza dei suoi amici a quattro zampe, che ha preferito tornare da loro. Fatto questo che ha tenuto i telespettatori incollati davanti alla TV nel momento della sua drastica decisione.

L’uscita di Flavia Vento dal GF Vip in quell’occasione è stato un vero e proprio record, dato che non si era mai presentata una situazione del genere a poche ore dall’avvio del programma.