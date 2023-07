NEWS

Andrea Sanna | 16 Luglio 2023

Shakira

Il gossip su Shakira

Chiusa la lunga relazione con l’ex Gerard Piqué, a Shakira sono stati attribuiti diversi gossip a causa di presunte nuove frequentazioni. A seguito del pettegolezzo sulla serata che la cantante ha trascorso insieme a Lewis Hamilton e alcuni amici, ora pare emerso un nuovo gossip.

I tabloid americani sembrano essere molto interessati alla vita privata di Shakira. Una fonte a Us Weekly ha fatto sapere che la popstar avrebbe una relazione con Jimmy Butler, 33 anni e noto giocatore di basket. Lui milita nell’NBA ed è legato al club Miami Heat.

Per chi è meno ferrato con il basket Jimmy nel 2016 ha vinto la medaglia d’oro olimpica a Rio De Janeiro. In carriera si è tolto diverse soddisfazioni. È stato per sei volte All-Star, 4 All-NBA, per 5 volte NBA All Defensive Team. Insomma un giocatore di un certo spessore.

In passato è finito al centro delle pagine di cronaca rosa. Prima di Shakira, infatti, ha avuto una storia con Kaitlin Nowak, con la quale ha avuto una figlia. Poi anche presunti flirt con Selena Gomez e Shay Mitchell.

Ma torniamo a oggi. A proposito di questo presunto flirt, le fonti in questione sostengono che Shakira sarebbe molto serena accanto allo sportivo e non sarebbe preoccupata nemmeno per il divario anagrafico.

Pare che negli ultimi giorni, peraltro, Shakira e Jimmy siano stati insieme. L’occasione è una cena al Novikov Restaurant & Bar di Londra. La fonte che ha parlato al portale ha fatto sapere quanto segue:

“Sono usciti diverse volte, ma la conoscenza è molto recente ed è troppo presto per dire se si tratta di una relazione che durerà nel tempo. Differenza d’età? A lei non dà fastidio. Jimmy la fa sorridere, è felice di passare del tempo insieme a lui”.

Si tratterebbe, se così fosse, di una frequentazione fresca quella sbocciata tra Shakira e Jimmy Butler. Solo recentemente hanno iniziato a seguirsi sui social, a seguito di un video in cui la cantante ha mostrato di fare il tifo per il Miami Heat nel corso di un match.

Shakira avrebbe incuriosito Butler, il quale pare poi essersi fatto avanti. Nessuno dei due ha confermato o smentito il pettegolezzo. Vedremo se usciranno allo scoperto.