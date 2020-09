1 Notizia CLAMOROSA: Flavia Vento abbandona la casa del Grande Fratello Vip! Il video

Il Grande Fratello Vip non finisce mai di sorprendere. Questa edizione, la quinta, sta regalando numerosi colpi di scena. In attesa di capire cosa accadrà con Tommaso Zorzi (isolato a causa del tampone e ora in attesa di controlli) e l’incidente hot di Patrizia De Blanck, a tenere banco ora è il caso Flavia Vento. Quest’ultima, infatti, ha abbandonato il reality. Una notizia davvero clamorosa!

Flavia era davvero molto entusiasta di entrare nella casa, ma poco dopo il suo ingresso ha iniziato ad accusare un malessere, che ha coinvolto anche i suoi compagni. Ha pianto per tutto il giorno e non faceva che chiedere di uscire dal programma. Molto vulnerabile e suscettibile nei confronti degli altri inquilini, ha preso la sua decisione definitiva.

Per tutto il giorno in casa non si è che parlato degli sbalzi d’umore di Flavia Vento. Ebbene la showgirl a nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella Casa ha deciso che abbandona.

È troppo il malumore di Flavia Vento e non riesce a sopportare il distacco dei suoi amati cani (questa la motivazione che avrebbe dato). Il pensiero di non vedere i suoi cari amici a 4 zampe e sapere come stanno, l’hanno portata a vivere una profonda crisi. Da qui la scelta di rinunciare al gioco.

Flavia Vento mentre annuncia ai compagni la sua uscita dal GF Vip

In questi minuti è anche spuntato il video che mostra, per l’appunto, quello che vi abbiamo raccontato a parole in queste righe e come Flavia Vento ha comunicato ai compagni che da lì a poco sarebbe uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip…

Ciao Flavia Vento queste 24 ore sono state infinite. #Gfvip pic.twitter.com/v7WJdyEKZk — Riccardo 🇪🇺 (@Tenhund) September 15, 2020

Così Flavia Vento ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip. Una scelta rispettata dagli altri coinquilini, ma non condivisa da tutti, che avrebbero voluta vederla proseguire e conoscere meglio.

A Flavia facciamo il nostro in bocca al lupo per il futuro!