In queste ore è stata pubblicata un’intervista in cui Flavio Briatore ha parlato della prossima apertura del suo nuova pizzeria ‘di lusso’ sul Lungomare di Napoli. Ecco il prezzo di alcune pizze, dalla Margherita a quella più costosa.

La pizza di Flavio Briatore

Alla fine della stagione estiva Flavio Briatore aprirà a Napoli il suo nuovo locale, una pizzeria ‘di lusso‘ che porta il nome di “Crazy Pizza“. A Il Corriere del Mezzogiorno ha raccontato di questa nuova avventura imprenditoriale e ha parlato del suo team formato da Raffaele Iervolino e Lucio Giordano.

Briatore promette “una vera e propria esperienza” che andrà a differenziarsi dalle pizzerie tradizionali per il servizio, l’ambiente e la qualità degli ingredienti: “Il nostro obiettivo è far fare ai napoletani, ai campani e ai numerosi turisti nazionali e internazionali un’experience nuova e sofisticata, basata su ingredienti di grande qualità, servizio di lusso ed intrattenimento“.

Si rivolge a una clientela “in cerca di una cucina di lusso e divertente“. L’obiettivo è quello di attirare turisti italiani e anche internazionali e oltre alla pizza verrà offerta una serie di antipasti e dessert.

Ciò che forse incuriosisce e interessa di più è quanto si andrà a pagare per una pizza. L’intervistatore ha chiesto quanto potrà costare una Margherita e qui di seguito trovate la risposta:

“Esattamente come a Milano, 17 euro, niente di esagerato. E non lo dico per provocazione ma perché sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento sia assolutamente corretto”.

La più costosa invece sarà “quella con un fantastico Pata Negra Joselito iberico: 65 euro per la nostra pizza più esclusiva”. Un prezzo che per qualcuno potrà sembrare esagerato, ma per altri proporzionato all’offerta che Flavio Briatore ha intenzione di proporre.