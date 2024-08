In queste ore è stato smentito il rumor in merito al possibile ingresso nel cast del Grande Fratello di Cristiano Iovino

A quanto pare è stato smentito il rumor che avrebbe visto Cristiano Iovino entrare nella casa della nuova edizione del Grande Fratello. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il rumor su Iovino al Grande Fratello

Il Grande Fratello sta continuando a lavorare per la prossima edizione che andrà in onda a partire dal mese di settembre. Per adesso l’unica cosa certa è che il conduttore sarà ancora Alfonso Signorini mentre l’opinionista sarà Cesara Buonamici. Nessuna notizia in merito al cast ma solo tante indiscrezioni non ancora confermate.

Qualche settimana fa Amedeo Venza aveva rivelato sul proprio profilo Instagram che Cristiano Iovino era stato contattato dalla produzione. La trattativa sembrava in corso, ma in queste ore è spuntata quella che sarebbe la verità. Deianira Marzano ha ripubblicato una Story di Gabriele Parpiglia all’interno della quale leggiamo: “Cristiano Iovino non parteciperà a nessun GF“.

Smentito il rumor su Cristiano Iovino al Grande Fratello

Si sarebbe quindi trattata di una fake news e tutti i suoi fan dovranno mettersi il cuore in pace. Il diretto interessato tuttavia non ha ancora commentato la faccenda e vedremo se lo farà nel prossimo futuro. Nel frattempo, tra gli altri rumor in merito al Grande Fratello, possiamo citare anche la presunta chiamata a Francesco Oppini. Quest’ultimo tuttavia avrebbe rifiutato perché vorrebbe concentrarsi sulla sua carriera, come affermato già in passato:

“Ho intrapreso con grande entusiasmo quest’avventura, in cui ho cercato di far capire chi è Francesco. Ho trovato Tommaso con cui è nato qualcosa che va al di là di tutto, ma, da persona decisa quale sono, devo dare priorità al mio affetto a alla mia vita fuori, perché qui non riuscirei a dare più niente”.

Tuttavia avremo maggiori sicurezze sul cast del Grande Fratello solo a settembre, ovvero nel periodo in cui saranno rivelati i primi nomi dei concorrenti famosi.