Vi ricordate di Flaza, allieva di Amici 21 che era stata mandata via dal talent a causa di alcuni comportamenti irrispettosi nei confronti del programma? Oggi è riapparsa in una serie Netflix intitolata “Nuova scena“.

Flaza di Amici 21 in una serie Netflix

Chi di voi si ricorda di Flavia Zardetto, in arte Flaza? La cantante è stata una delle concorrenti di Amici 21, ovvero nella stessa edizione in cui abbiamo visto anche Alex Wyse, Carola Puddu, LDA e tantissimi altri. Purtroppo il suo percorso è stato interrotto durante il pomeridiano, non a causa di una sfida, ma per qualcosa di più grave.

Alcuni suoi comportamenti non sono per nulla piaciuti alla redazione e a Lorella Cuccarini, la sua insegnante dell’epoca. Flaza non ha sempre seguito le regole e, nonostante la maglia le fosse stata sospesa a causa di un provvedimento disciplinare, non ha cambiato il suo atteggiamento. Ed è per tale ragione che all’epoca la Cuccarini ha preferito lasciarla andare:

Qui ci sono regole che devono valere per tutti, quindi penso che tu abbia bisogno di un po’ di scuola di vita. Per quanto mi riguarda la tua permanenza nella scuola finisce qui. Prendi l’opportunità come un valore aggiunto, è un momento di crescita”.

“Purtroppo non è il primo episodio, questo è l’ultimo di una serie di cose successe nelle settimane. Tutte hanno pesato sulla tua permanenza qui, Flavia. Ti ho parlato e pensavo avessi capito. Credo nel tuo talento, ma ti ho detto che questo non basta. In una comunità bisogna saper starci!“

Per qualche anno non si hanno avuto più molte notizie di Flaza, ma pare che dopo Amici abbia continuato a lavorare sulla propria musica migliorandosi sempre di più. In questi giorni è riapparsa nel reality di Netflix “Nuova scena“, all’interno del quale si è alla ricerca di giovani talenti della scena rap.

Nel video qui sopra possiamo vedere Flaza mentre parla del mondo della musica con i giudici Rose Villain e Guè Pequeno. Secondo la sua opinione per una donna emergere sulla scena rap è più semplice perché si è in numero minore rispetto agli uomini: “Per noi è complicato avere voce, ma una volta che la hai spicchi“.

Che queta possa essere la possibilità per l’ex allieva di Amici di farsi conoscere meglio al grande pubblico? Staremo a vedere come se la caverà.