Chi è Flaza di Amici 21? Età, vero nome e Instagram

Tra i concorrenti di Amici 21 troviamo anche la cantante Flaza. Conosciamola insieme attraverso questa scheda conoscitiva che riporta curiosità e news su di lei: dall’età alla vita privata, per passare alle canzoni, il percorso nella scuola e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Flaza

Nome e Cognome: Flavia Zardetto (in arte Flaza)

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Fregene (Roma)

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantautrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Flaza non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile sul suo corpo

Profilo Instagram: @flazaofficial

Flaza età e biografia

Cosa conosciamo della biografia della cantante di Amici 2021? Flavia Zardetto (questo il suo vero nome) è conosciuta da tutti come Flaza, è nata nel comune romano di Fregene nel 2001. La sua età quindi è di 20 anni.

La sua famiglia è molto conosciuta in zona poiché sono proprietari dello stabilimento balneare del posto. Vivere a Fregene, però, sembra stare un po’ stretto a Flaza, che ha così deciso di ‘ribellarsi’ e sfogare i suoi pensieri con la musica, creando così uno stile molto personale.

Da quando ha 12 anni scrive brani, che raccolgono vari generi musicali, dall’urbana, la tra al pop. Dalla biografia estrapolata dalla pagina Facebook si apprende ancora:

“Flavia – questo il suo vero nome- sogna di cambiare la propria vita, creando le proprie regole, provando a essere se stessa in tutto e per tutto, anche perché in questa società il riscatto o l’autodeterminazione di una donna sembra sempre richiedere un atto di ribellione”.

Ha raccontato.

Vita privata

Della vita privata di Flaza non si conosce tantissimo, se non che fin da piccola si è avvicinata alla musica e ha iniziato a scrivere i primi brani. Fa la deejay nelle serate in spiaggia.

Di sé dice di avere un carattere molto vivace, si dice tenace e difficilmente si arrende, ma anche sensibile. Le piace ascoltare gli altri e ancora:

“Sono competitiva il giusto. Mi piace vedere se c’è qualcuno più bravo di me, perché così mi stimola a superare i miei limiti”.

Ha raccontato Flaza nella sua scheda di presentazione. Tra le altre cose che sappiamo è che non ama particolarmente il mercoledì e ha un cagnolino.

Dove seguire Flaza: Instagram e social

C’è possibilità di seguire Flaza di Amici 21 sui social? Facendo una ricerca abbiamo trovato oltre al profilo Instagram anche quello Facebook. I profili stanno iniziando a crescere pian piano con il numero di follower e sicuramente l’esperienza di Amici 2021 aiuterà anche in questo.

Ad incuriosire però è il suo account Instagram. Poche le foto presenti e tutte caricate sotto sopra, così come la didascalia. Una scelta che caratterizza lo stile della cantante di Amici.

La carriera

Non tutti sanno ma Flaza di Amici 21 ha già una carriera avviata nel mondo della musica e delle canzoni all’attivo.

Tra le altre canzoni del suo repertorio, che troviamo anche su Spotify, segnaliamo Mille Scatti, Piccola Peste (singolo prodotto dalla Honiro Rookies)e Malefica.

Tra gli artisti di riferimento di Flaza ci sono Lucio Battisti, Alicia Keys e Mina.

Flaza ad Amici 2021

Quando inizia Amici 2021? Il 18 settembre 2021 ha preso il via la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show ha visto in vista data la formazione della classe e tra gli allievi a ottenere una maglia troviamo anche la cantautrice Flaza. Lei si è presentata così:

“Ad oggi la musica è come il respiro che mi entra nei polmoni. Non ho mai studiato canto. Tutte le mie canzoni sono autobiografiche”, ha spiegato a proposito di questa sua grande passione.

Durante l’esibizione che gli ha permesso di entrare nella scuola di Amici 2021 ha cantato il suo inedito Malefica. Flaza è riuscita a portare termine la sua performance senza alcuna interruzione da parte dei professori.

Tutti e tre hanno espresso un giudizio: Anna Pettinelli l’ha giudicata “bravina, ma niente effetto wow”. Ne è rimasta colpita invece Lorella Cuccarini, la quale ha detto di volerle dare assolutamente il banco.

Anche Rudy Zerbi si è detto dello stesso avviso della Pettinelli: “Il banco non te l’avrei dato perché ti sento poco vera. Il pezzo è efficace, ma un po’ costruito, così come il titolo. Sembra fatto per attirare l’attenzione”.

Lorella Cuccarini, però, si è sentita di difenderla e dunque di concederle questa chance. Ma come ha reagito Flaza? La cantante di Amici 2021 ha detto di accettare le critiche perché costruttive e di voler imparare. Gesto comunque apprezzato da Rudy.

Di seguito il percorso di Flaza nella scuola di Amici 21.

Il percorso di Flaza ad Amici

Per Flaza il percorso ad Amici 2021 è iniziato il 18 settembre 2021, quando ha ottenuto il banco grazie al sì di Lorella Cuccarini, la più convinta tra tutti i professori di canto. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, invece, non sembrano essere rimasti molto colpiti.

C’è da dire, però, che Flaza non si è demoralizzata, ma ha dichiarato di voler dimostrare il suo valore. Vedremo come se la caverà! La cantante ha già affrontato una prima sfida (voluta dalla Pettinelli) con la cantante Gea ed è riuscita a vincerla. A giudicare lo scontro di canto Paolo Giordano. A seguire la giovane artista ha scritto una lettera alla docente.

Flaza di Amici ha visto la sospensione della sua maglia a causa di un provvedimento disciplinare. Lei si è sfogata, ma non ha fatto che aggravare la sua posizione. La cantante dovrà sudarsi la sua permanenza nella scuola. La docente Cuccarini è molto arrabbiata con lei e la terrà ancora in bilico.

(IN AGGIORNAMENTO)

