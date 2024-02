Anna Pettinelli, le sue parole su Maria De Filippi dopo lo speciale per Costanzo

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2024

Maria de Filippi

Anna Pettinelli è stata ospite a Pomeriggio Cinque ha ha parlato del carattere di Maria De Filippi per rispondere a una domanda della conduttrice Myrta Merlino.

Anna Pettinelli su Maria De Filippi

Quest’oggi a Pomeriggio Cinque abbiamo potuto assistere a un intervento di Anna Pettinelli, la quale è stata chiamata come opinionista da Myrta Merlino. A un certo punto si è parlato del programma “Dedicato a… Maurizio Costanzo“, che ha suscitato forti emozioni in tutti gli spettatori.

Maria De Filippi, insieme a Fabio Fazio, ha condotto uno speciale in seconda serata come omaggio Maurizio Costanzo. Tantissimi personaggi dello spettacolo sono intervenuti durante lo show per raccontare degli aneddoti sul compianto giornalista. Emozionante anche le parole della conduttrice, la quale ha aperto l’appuntamento spiegando perché non ha mai rilasciato alcuna intervista:

“Non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura – e ce l’ho anche adesso un po’ – che con le parole si banalizzi l’amore e il dolore.

Questo è il motivo per cui non ho mai rilasciato interviste. Non sono molto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, le mie non ancora”.

Ad Anna Pettinelli a Pomeriggio Cinque è stato chiesto, visto che la conosce molto bene lavorandoci da anni insieme, cosa poteva rivelare del carattere della De Filippi. La maestra di canto di Amici ha affermato:

“Maria ha un lato vulnerabile e tenero, si intuisce. Io l’ho visto tante volte con i ragazzi di Amici. La Lady di Ferro della televisione ha una vita privata di cui è molto gelosa”.

Quindi la Pettinelli ha fatto presente che, anche se lo nasconde, la De Filippi ha un lato molto dolce che però cela per mantenere la propria privacy. Ieri sera ha parlato con un nodo alla gola evidente dovuto alla commozione, ma a parte questo raramente l’abbiamo vista lasciarsi andare alle emozioni in televisione.