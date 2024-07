In queste ultime ore si è diffusa una segnalazione su una presunta frequentazione tra Giulia De Lellis e Stefano De Martino. Ecco tutto quello che sappiamo sul gossip.

Giulia De Lellis insieme a Stefano De Martino

Questa estate non si fa altro che parlare di Giulia De Lellis e dei suoi presunti flirt, uno in particolare è sulla bocca di tutti da qualche settimana. Stiamo parlando del collegamento, partito dal settimanale Chi, con Tony Effe ma ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero. Nuovi rumor ipotizzano che la loro conoscenza sia partita addirittura nel mese di aprile, stando a un follower dell’influencer Deianira Marzano.

In queste ultime ore è però spuntata una nuova indiscrezione da prendere ancora più con le pinze perché non ci sono nemmeno prove fotografiche a sostegno. Very Inutil People ha diffuso una segnalazione arrivatagli da un follower e in una prima foto ha mostrato la conversazione in cui dei messaggi sono stati cancellati.

La segnalazione su Giulia De Lellis e Stefano De Martino

Quando un’altra fan ha chiesto delle spiegazioni la pagina ha spiegato che si tratterebbe di una conversazione “tra due persone dove una riferisce all’altra di aver captato un discorso top secret tra persone molto vicine a Giulia De Lellis“. Affermiamo ancora una volta che non abbiamo prova della veridicità di quanto appena scritto e di conseguenza dovremo attendere che siano l’influencer o Stefano De Martino a parlare.

Altri dettagli sulla presunta frequentazione

Noi in qualunque caso vi terremo aggiornati e non esiteremo ad aggiornarvi con tutte le nuove eventuali informazioni nel caso spuntassero. Per il momento dobbiamo pensare che la De Lellis sia single, come come Stefano De Martino dopo l’addio ai loro rispettivi compagni.

Noi di Novella 2000 rimaniamo a completa disposizione nel caso in cui i diretti interessati volessero chiarire o smentire questi rumor.