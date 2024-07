Sebbene il pettegolezzo sia spuntato fuori solo di recente, già ad aprile pare che Giulia De Lellis e Tony Effe si siano visti in alcune occasioni. E una in particolare è stata segnalata e ha attirato l’attenzione degli utenti!

Le vecchie foto di Giulia De Lellis e Tony Effe

Tutta la curiosità del pubblico in queste ultime ore è principalmente concentrata su Temptation Island e le coppie, tra un falò di confronto e un altro. Anche altri personaggi del mondo della TV e dei social però sono chiacchieratissimi e come non citare Giulia De Lellis e Tony Effe. È balzata fuori ora una nuova segnalazione, che vi sveleremo qui in seguito.

Il rapper a Le Iene ha fatto rivelazioni su una donna sposata famosa con la quale ha avuto uno scambio di messaggi e un adv rifiutato. Recententemente pare abbia stretto un legame speciale con Giulia De Lellis. Spesso i due sono stati beccati insieme e anche al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sembrati vicini. Qui presente anche l’ex di Giulia, Andrea Damante!

Un utente però ha mandato delle foto a Deianira Marzano, dichiarando come in realtà tra Giulia De Lellis e Tony Effe ci sarebbe una conoscenza che va avanti da aprile almeno:

“Non so se può essere rilevante, ma io ad aprile ho beccato Tony Effe e Giulia De Lellis chiacchierare a un evento”. Poi ancora in un altro messaggio: “Anche a un altro evento a Milano erano insieme, lei stava già con Giano! Credo siano amici”.

La segnalazione su Giulia De Lellis e Tony Effe – Storia Instagram Deianira Marzano

Non è ancora chiara quale sia la natura del rapporto tra l’influencer e il rapper, ma a oggi sembrerebbero solo amici, anche se il gossip scalpita e continuano i pettegolezzi su di loro. Vedremo se ci saranno delle novità in futuro e se sapremo come evolveranno le cose tra Giulia e Tony Effe. È pur vero che l’amicizia tra uomo e donna esiste e non è detto che debba esserci necessariamente una love story tra loro!