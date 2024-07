In queste ore Arisa ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato, Walter. La cantante così ritrova l’amore.

Nuovo amore per Arisa

Sono ormai anni che Arisa è nel cuore del grande pubblico. Col passare del tempo la cantante ha rilasciato numerosi brani di successo che ancora oggi sono impressi nella memoria di noi tutti. Di recente intanto l’artista ha anche partecipato a The Voice Senior e a The Voice Generations in qualità di giudice, conquistando ancora una volta i telespettatori. In queste ore come se non bastasse Rosalba è tornata anche al centro dell’attenzione mediatica, per via di un post sui social che non è passato inosservato.

Con una serie di foto postate sul suo profilo infatti Arisa ha annunciato di aver ritrovato l’amore e ha così presentato il suo nuovo fidanzato. Il compagno della cantante si chiama Walter Ricci, ha 35 anni ed è un musicista e un cantante jazz. Negli scatti e nei video postati da Rosalba vediamo l’artista abbracciare e baciare il suo nuovo fidanzato e ovviamente non è mancata una bellissima dedica, nella quale ha affermato:

“Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza. […] C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica”.

Insomma pare dunque che Arisa abbia finalmente ritrovato l’amore e che Walter abbia conquistato il suo cuore. I fan nel mentre attendono con ansia nuova musica da parte della cantante e in molti si chiedono se finalmente a febbraio rivedremo l’artista sul palco del Teatro Ariston in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Non resta che attendere però per scoprire cosa accadrà. Nel mentre facciamo tanti auguri a Rosalba e a Walter.