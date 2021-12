1 Il rapporto tra Francesca Chillemi e il compagno

Can Yaman, da quando ha terminato la relazione con Diletta Leotta, è stato associato a diverse donne del mondo dello spettacolo. Tra le più recenti, per esempio, possiamo ricordare Maria Giovanna Adamo. Secondo il settimanale Chi, infatti, si sarebbero incontrati nel dietro le quinte della fiction Viola come il mare. Cosa c’entra però Francesca Chillemi? Intanto rivediamo le dichiarazioni precedenti:

Sul suo set Can Yaman ha incontrato la donna che si dice possa prendere il posto di Diletta Leotta nel suo cuore. Lei si chiama Maria Giovanna Adamo, ha 25 anni, ed è una bellissima mora originaria di Crotone, in Calabria, che lo scorso luglio si è classificata seconda nel concorso “World Top Model Selezione Roma 2021”. Insieme sono bellissimi e – come si suol dire – se son rose… fioriranno.

Poco tempo dopo, però, Chi ha ritrattato cambiando rotta. Ad essere tenuta sott’cchio è stata appunto Francesca Chillemi, la quale è stata paparazzata mentre usciva insieme all’attore dalla stessa casa. Questo dopo aver, presumibilmente, passato due notti di fila insieme:

C’È SEMPRE PIÙ INTESA TRA L’EX MISS ITALIA E IL DIVO TURCO, PARTNER NELLA FICTION “VIOLA COME IL MARE”. ORA IL FEELING PERÒ È USCITO DAI CONFINI DEL SET E SEMBRA VIVERE DI VITA PROPRIA. AL PUNTO CHE A ROMA AVREBBERO TRASCORSO DUE NOTTI NELLA STESSA CASA… Secondo voi si sono visti solo in amicizia o c’è qualcosa di più?

Ad oggi non sappiamo cosa ci sia di vero. Fatto sta che l’ex Miss Italia ha un compagno, Stefano Rosso. E insieme hanno anche una figlia, Rania. Secondo le prime indiscrezioni il compagno si sarebbe arrabbiato all’inizio, ma poi di recente l’avrebbe perdonata per le immagini. Pare, però, che la famiglia di lui “stiano rumoreggiando, e pure parecchio, contro la Chillemi“, come riporta anche Gossip e TV. Per il momento, comunque tra Francesca Chillemi e Rossi sembra tornato il sereno. Continua…