Nicolò Figini | 4 Dicembre 2022

L’assenza di Signorini alle nozze di Francesca Cipriani

Sabato 3 dicembre 2022, ovvero nella giornata di ieri, Francesca Cipriani è convolata a nozze con il fidanzato Alessandro Rossi. Il loro amore il pubblico ha potuto approfondirlo meglio quando la showgirl ha preso parte al Grande Fratello Vip 6. Quell’edizione è stata condotta da Alfonso Signorini, il quale ha voluto anche fare entrare nella Casa Alessandro per qualche giorno. Francesca, infatti, sentiva moltissimo la sua mancanza e il conduttore ha voluto renderla felice.

Forse è proprio per questa ragione che ha scelto proprio lui come uno dei suoi testimoni. A provarlo la foto delle partecipazioni di chi era presente all’evento. Lunga la carrellata di vipponi che hanno preso parte al matrimonio. Tuttavia pare che nessuno lo abbia visto in chiesa. Al momento non sappiamo il motivo. Ma a fare notare questa particolarità ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza. Nelle sue Stories, infatti, scrive: “Alfonso Signorini è il testimone di nozze al matrimonio della Cipriani ma non lo abbiamo ancora visto. Il mistero si infittisce…“.

Le partecipazioni al matrimonio di Francesca Cipriani

Potrebbe avere avuto un inconveniente all’ultimo minuto e purtroppo non è potuto arrivare in tempo. Senza dichiarazioni del diretto interessato non possiamo avere alcuna sicurezza. Molto probabilmente, però, gli sarà dispiaciuto non poter esserci. Per tale ragione sembrerebbe che Giucas Casella, grande amico e complice di Francesca al GF Vip, sia stato scelto come sostituto speciale per l’occasione.

Nel frattempo noi di Novella 2000 non possiamo far altre che augurare il meglio alla coppia di novelli sposi. In caso di aggiornamenti non esiteremo a tenervi informati.