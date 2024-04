Francesca Cipriani è stata denunciata dal Divino Otelma: richiesta danni del valore di 200 mila euro

Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Aprile 2024

Belve Francesca Cipriani

In puntata a Belve Francesca Cipriani è tornata sulla famosa denuncia del Divino Otelma dopo la spinta durante un gioco a L’Isola dei Famosi. Com’è finita? Ha davvero dovuto risarcire l’ex amico? Ecco cosa è successo.

La denuncia del Divino Otelma a Francesca Cipriani

Ieri sera durante la puntata di Belve dopo Fedez e Alessandro Borghi, è intervenuta Francesca Cipriani. L’ex Pupa ha parlato di chirurgia estetica e quanti soldi ha sborsato per interventi di questo tipo. Durante la chiacchierata con Francesca Fagnani si è tornati a parlare anche della denuncia del Divino Otelma dopo la prova a L‘Isola dei Famosi, quando lei, presa dal momento, lo spinse con troppa veemenza.

Tanti fan del reality si sono spesso chiesto come sia andata a finire e se davvero il risarcimento di Francesca Cipriani verso Divino Otelma è andato a buon fine. L’ex vippona ha fatto sapere a Belve che a risolvere tutto ci ha pensato un’assicurazione:

“Pensavo che le forze divine l’avrebbero sostenuto. Invece quelle forze sono andate in ferie alle Maldive. Io non volevo fargli male. Mi ha chiesto soldi. Io non gli ho dato nulla. Lui c’ha provato, ma poi è finita lì la cosa. Anche perché poi ci sono le assicurazioni, certe cose possono succedere. Invece delle polpette ho lanciato lui“, ha detto Francesca Cipriani. Ma ricordate cosa è successo?

Era il gennaio 2019 e durante un gioco a L’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani ha scaraventato a terra il Divino Otelma, ferendolo. Mesi dopo, ancora risentito della situazione, ne ha richiesto i danni. La Cipriani ha fatto sapere che voleva trascinarla in tribunale, facendole recapitare una lettera dal suo avvocato. Pensava che tra loro ci fosse una bella amicizia e non che le chiedesse 200 mila Euro. Delusa per l’accaduto, dato il rapporto creato, sperava che le cose potessero risolversi in maniera diversa.

A Domenica Live nel 2020 il Divino Otelma si è detto molto risentito per il “danno” subito e per tale ragione ne chiedeva un risarcimento. Ieri sera, però, a distanza di tanto tempo abbiamo scoperto dalla stessa Francesca Cipriani che le cose si sono definitivamente concluse.