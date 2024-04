Fedez sulla presunta diffida verso Chiara e spiega perché non mostra più i figli

Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Aprile 2024

Belve Fedez

Ospite questa sera della puntata di Belve, Fedez ha fatto chiarezza sulla presunta diffida verso Chiara Ferragni e spiegato i motivi che hanno spinto lui e l’influencer a non mostrare più i figli sui social.

Fedez perché non mostra più i figli

L’attesa intervista di Fedez a Belve abbiamo finalmente avuto modo di poterla ascoltare nel corso della seconda puntata. Il cantante, determinato dal voler spiegare la sua posizione, ha anche fatto luce sulle presunte diffide di cui tanto si è parlato e che lui e Chiara Ferragni si sarebbero scambiati. E, per tale ragione, questo avrebbe provocato la scelta di non mostrare più i bambini sui social, come fatto fino a poco tempo prima.

Dato che si è fatta parecchia confusione su questo argomento, Fedez in puntata ha voluto fare il punto e chiarire come stanno realmente le cose. Tutto è stato fatto per il bene dei figli, ma non ci sono diffide come si è vociferato, anzi. Ecco in che termini ne ha parlato:

“Non ci sono diffide, ho chiesto io a Chiara di non pubblicare i volti dei figli. Non fanno più parte della narrazione del mio Instagram, ora sono cambiate delle cose”. Fedez ha proseguito: “Prima un clima sereno, oggi quel viaggio ha preso una piega diversa. In un momento in cui c’è un’attenzione così morbosa nei nostri confronti non posso mettere a rischio i miei figli. Molti pensano che io sia un pessimo padre ma mi reputo un buon padre“, ha concluso.

Stasera per Fedez si è trattato di un’intervista piuttosto intensa a Belve, dove ha avuto modo di chiarire più e più volte la sua attuale situazione con Chiara Ferragni e non solo. Tra le lacrime il rapper ha risposto a una domanda, per poi rispondere alle voci sulla sua presunta omosessualità e tradimenti di cui è stato accusato. Non è mancata poi anche una stoccata al manager dell’imprenditrice digitale.

A Belve Fedez si è esposto a 360°. Vedremo quali saranno le reazioni ora.