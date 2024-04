Belve, Alessandro Borghi manda a fan**lo il regista di Mare Fuori e spiega il perché

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Aprile 2024

Alessandro Borghi Belve

Ospite a Belve Alessandro Borghi si è aperto ai microfoni di Francesca Fagnani. Durante la conversazione la conduttrice l’ha messo alle strette, chiedendogli chi volesse mandare a quel paese. L’attore ha quindi parlato dell’ex regista di Mare Fuori, riservandogli una stoccata.

Alessandro Borghi e la stoccata all’ex regista

Dopo la puntata d’esordio in questa nuova stagione, che ha riscosso grande successo, Francesca Fagnani è tornata su Rai 2 con Belve. Questa sera ha avuto modo di accogliere in studio, tra gli ospiti, anche Alessandro Borghi.

L’attore, che di recente ha vestito i panni di Rocco Siffredi nella serie SuperSex, ha raccontato molto di sé. A un certo punto Francesca Fagnani, con le sue domande sempre pungenti, ha domandato ad Alessandro Borghi: “A chi deve un grazie e chi un vai a quel paese?”.

Dopo averci pensato qualche istante, l’attore ha così risposto: “Il grazie che ho detto. No vabbè dico un grazie è può essere scontato, ma per me non lo è. È per mio figlio, che mi sta veramente portando in un’altra dimensione. Un va a quel paese? Sempre a mio figlio perché mi fa piangere in continuazione. Uno vero? Non lo so, a un regista, che si chiama Carmine Elia, che quando ero ragazzo mi ha detto che non avrei mai fatto l’attore perché non sapevo fare niente”.

Per chiudere il pensiero, Borghi ha guardato verso la telecamera mandando un bacio e un saluto all’ex regista di Mare Fuori, Carmine Elia.

In puntata Alessandro Borghi senza filtri ha risposto alle domande di Francesca Fagnani, confessando di essere “ossessionato” dal sesso. E non esclude di certo una prima volta con un uomo.

In puntata tra gli altri ospiti sono intervenuti anche Fedez, che ha parlato della crisi con Chiara Ferragni, svelando tanti retroscena tra passato e presente, ma anche Francesca Cipriani.