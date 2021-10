Il fidanzato di Francesca Cipriani concorrente al GF Vip?

Negli scorsi giorni si era iniziato a vociferare che Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, avrebbe potuto fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale. Lo aveva anticipato Deianira Marzano con queste parole: “Stasera o la settimana prossima dovrebbe entrare il fidanzato di Francesca Cipriani nella Casa. Potrebbe anche entrare come concorrente. Idem entrerà forse anche Antonella Fiordelisi“.

Se della Fiordelisi ancora non abbiamo notizie, di Alessandro adesso abbiamo qualche news in più. A parlare ci ha pensato lo stesso Alfonso Signorini. Non ha detto le cosa in modo chiaro e tondo, quindi un minimo di dubbio rimane. Non ha usato la frase “concorrente ufficiale“, ma potrebbe essere una possibilità più che valida. Ecco il suo discorso:

E poi il momento più atteso per tutti. L’arrivo, finalmente, di Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani. Praticamente farà il suo ingresso ufficiale nella Casa. Non tanto in giardino o in passerella. Vedremo… Vedremo cosa succederà. Non posso dire di più sennò mi ammazzano.

Aspettiamo, quindi, di capire se il fidanzato di Francesca entrerà a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6 oppure se avrà solo l’occasione di abbracciarlo in carne e ossa. Lo scopriremo questa sera. Nell’appuntamento, poi, scopriremo anche l’eliminata tra Carmen Russo, Raffaella Fico e Miriana Trevisan ma non solo. Assisteremo, infatti, anche a una sorpresa dedicata a Manuel Bortuzzo riguardante la musica e una a Soleil Sorge con la partecipazione della madre Wendy.

Non mancheranno, ovviamente, i litigi tra i gieffini. Sicuramente vedremo lo scontro tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo, ma anche il più recente con protagonista sempre la cantante lirica e diversi concorrenti del reality. Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.