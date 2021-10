GF Vip: il fidanzato di Francesca Cipriani prossimo concorrente?

Mentre questa sera seguiamo con attenzione le dinamiche della casa del GF Vip grazie alla nuova puntata, emerge un nuovo gossip che riguarderebbe il fidanzato di Francesca Cipriani. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, infatti, Alessandro Rossi potrebbe diventare presto il prossimo concorrente del reality show di Canale 5.

Il ragazzo, classe 1991, è da poco il compagno di Francesca Cipriani e di mestiere fa il costruttore edile e arredatore di interni. Adesso, però, grazie anche alle sue comparse in TV per via delle sorprese alla fidanzata, pare che tra i telespettatori sia nata non poca curiosità in questa coppia e nel ragazzo, tanto che secondo Deianira Marzano potremmo presto vederlo tra i vipponi. Notizia, quella data dall’influencer, che coinvolge anche Antonella Fiordelisi (spoilerata qualche giorno fa da Sophie Codegoni nella Casa stando a quanto emerso sul web):

“Stasera o la settimana prossima dovrebbe entrare il fidanzato di Francesca Cipriani nella Casa. Potrebbe anche entrare come concorrente. Idem entrerà forse anche Antonella Fiordelisi”.

Ha raccontato Deianira Marzano a proposito del fidanzato della Cipriani, come potete vedere anche da questo video…

Il gossip di Deianira sul fidanzato di Francesca Cipriani e Antonella Fiordelisi al GF VIP. pic.twitter.com/gTkA2P8Mbe — disagiotv (@disagio_tv) October 18, 2021

Con queste parole Deianira Marzano ha lanciato l’indiscrezione del possibile ingresso del fidanzato di Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 6. Sarà o meno confermato questo gossip? Staremo a vedere. Se così fosse sicuramente sarà una grande sorpresa per l’ex Pupa, che sente tanto la mancanza del suo Alessandro e non vede l’ora di poterlo abbracciare, nonostante abbia ricevuto diverse sorprese.

