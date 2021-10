Amici 21: Albe confessa a Nicol di avere un interesse per Serena. In casetta momenti di tenerezza tra i due allievi della scuola

Ad Amici 21 Albe confessa l’interesse per Serena

Pare che ad Amici 21 stia nascendo una nuova coppia. Stando a quanto emerso pare che ci sia della complicità tra il cantante Albe e la ballerina Serena. Se dalle anticipazioni del talent è emerso che tra loro sarebbe scattato un bacio, nella puntata odierna del pomeridiano abbiamo visto invece che il giovane artista abbia manifestato il suo interesse nei confronti della coinquilina.

Il programma ha inizialmente mostrato i due svolgere lezione, uno in sala canto, l’altra in palestra a svolgere classico. Da qualche giorno, però, in casetta succede che i due sono sempre molto vicini e complici e non sembrano riuscire a stare troppo lontani. A un certo punto si è visto anche Albe lamentarsi di volere stare in turno con Serena, ma non solo.

In chiacchiera in disparte con Nicol, Albe ha confessato di provare un interesse nei confronti di Serena:

“Vabbè ormai è scontato che…È scontato che…”, a quel punto la cantante gli ha dato il là suggerendogli: “Che ti piace Serena?”. Così l’artista ha ammesso: “C’è un interesse. Mi ricordo che i primi giorni mi auto convincevo che non fosse bella. Mi dicevo ‘no no no, non mi piace, ma va’. Poi non ho mai avuto ragazze bionde e non mi piacciono le bionde e ricce”. A seguire anche i compagni gli hanno detto quanto si notasse anche durante il pomeridiano di sabato, durante l’esibizione di Albe in “Mi fai impazzire”. Tommaso ha esclamato infatti: “Ma quanto si vedeva? Dario ci siamo anche guardati io e te. Ci siamo guardati e messi a ridere”.

Dall’altra parte si è visto invece Serena dire a Flaza di chiamarle il cantante in stanza, perché lei un po’ vergognosa. Proprio la seconda l’ha invitata a fare qualche passo verso di lui, dato che si sta esponendo tantissimo. Dopo qualche indugio hanno trascorso un po’ di tempo insieme. Come potete vedere da questo video tra Albe e Serena si nota grande feeling. Non mancano sorrisi e abbracci. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

Tra Albe e Serena è nata un'amicizia speciale? #Amici21 pic.twitter.com/MtzLOVY3eB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 22, 2021

Nonostante l’imbarazzo Albe e Serena sono sempre più vicini. Sta nascendo una nuova coppia? Intanto a tal proposito la fidanzata di lui sui social si è abbondantemente espressa, mentre il manager ha ribattuto…

La reazione della fidanzata (?) di lui e la replica del manager

Alcuni utenti sul web sostengono che Albe sia fidanzato. Proprio la ragazza in questione, tra le storie di Instagram, ha postato una storia che la ritraeva insieme al cantante. Poi dopo la notizia del bacio tra il ragazzo e la ballerina, sempre la fidanzata in questione ha postato una storia con l’emoji del pagliaccio. Che sia una frecciatina?

Intanto il manager di Albe non ha voluto tacere e sempre sul medesimo social ha difeso il giovane spiegando come stanno le cose. Ecco quanto emerso:

“Visto che su Twitter e Instagram non si parla di altro, ci tenevo a comunicare che Alberto è single e pertanto ha la libertà di fare ciò che vuole e si sente. Le polemiche sono nate visto che è comparsa una foto di 2/3 settimane fa in cui era in videochiamata con, ai tempi, la sua fidanzata”.

E si apprende ancora a riguardo:

“Alberto è single da prima ancora che si iniziasse a frequentare con la persona che frequenta ora, non c’è stato alcun tradimento. Basta commenti immaturi e non fondati ora, grazie. Alberto è dentro la scuola di Amici per fare musica, la gente da fuori deve parlare di musica”. Ha concluso.

Albe ora si sta concentrando sulla sua avventura nella scuola di Amici, con un pensiero a Serena.

