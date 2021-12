Francesca Cipriani è senza ombra di dubbio una delle protagoniste più amate della corrente edizione del Grande Fratello Vip. Su di lei, infatti, si sono concentrati vari segmenti delle precedenti puntate. Soprattutto in relazione alla sua storia e al suo amore per il fidanzato Alessandro Rossi. Quest’ultimo ha fatto il suo ingresso più volte nella Casa più spiata d’Italia e in una di queste occasioni le ha anche fatto la proposta di matrimonio:

Sono qui per dirti delle cose importanti. Non riesco a seguirti tanto per via del lavoro e spero per questo tu mi ami come prima. Per me sono stati 3 mesi difficili perché siamo stati insieme. È cambiato che il mio amore è sempre più grande ed è cambiato che quando sono a lavoro tutti mi chiedono di noi.

Ed è una cosa bella, quando sono a casa però, perché sono sempre da solo. Quello che ti voglio dire è che la felicità per me è crescere insieme, quelle piccole cose che mi dai tu e nessuno me la può dare. Voglio chiederti se vuoi diventare mia moglie. Sono molto innamorato di te e voglio dirti di passare il resto della mia vita con te. Volevo invecchiare con te. Io ti amo.